Martine van Os maakt opzienbarende carrièreswitch: Ontdek haar nieuwe pad!

In een recente podcast met Jan Slagter deelde Martine van Os, bekend van het programma Tijd voor MAX, haar verlangen om terug te keren naar het acteren. Sinds ze in 2008 begon met presenteren, heeft haar acteercarrière op een laag pitje gestaan.

In de podcast vertelt Martine dat haar deelname aan het programma Make Up Your Mind, drie jaar geleden, haar passie voor het acteren opnieuw heeft aangewakkerd. “Ik kon weer acteren, zingen en dansen, wat geweldig was”, aldus Martine. Ze zou het fantastisch vinden om zich opnieuw te ontdekken als actrice. “We zijn bezig met het kijken naar mogelijkheden”, voegt ze toe. “Het is een proces. Je zet niet zomaar van de ene op de andere dag iets op de rails. Het moet echt bij je passen.”

Jan Slagter, de baas van Omroep MAX, bevestigt in de podcast dat er gekeken wordt naar een geschikte dramaserie binnen de omroep waarvoor Martine gecast zou kunnen worden. “We zijn actief op zoek”, zegt hij. Martine verwierf nationale bekendheid door haar rol als Juffrouw Dücker in de komedieserie De Familie Oudenrijn in de late jaren tachtig. Verder heeft zij bijrollen gehad in series zoals Medisch Centrum West en Zeg ‘ns Aaa, en speelde zij in verschillende populaire Sinterklaasfilms.

Martine heeft ook veel lof gekregen voor haar programma Lieve Martine, waarin ze oplossingen probeerde te vinden voor kijkersvragen over gezondheid en relaties. Momenteel presenteert ze daarnaast het geliefde programma We zijn er Bijna!

Tijdens de opnames van We zijn er Bijna!, die ongeveer vijf weken duren, mist ze haar thuis enorm. Dit heeft ze eerder gedeeld in het weekblad Story. “Het zou leuk zijn om die tijd ook eens wat leuks met mijn man Wouter te kunnen doen. Als ik dan eindelijk een weekje vrij ben, komt er altijd wel iets tussen. We zijn tenslotte niet onsterfelijk”, vertelt Martine.

