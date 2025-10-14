Reusachtig Object zo Groot als Manhattan Bedekt met CO2: NASA Beelden Onthullen!

Een interstellair object ter grootte van Manhattan dat door het binnenste zonnestelsel van de aarde scheert, is omhuld door een wolk van koolstofdioxide, wat experts verraste volgens een analyse van gloednieuwe beelden.

De James Webb Space Telescope en het SPHEREx-observatorium van NASA’s Jet Propulsion Laboratory hebben deze week nieuwe beelden gemaakt van 3I/ATLAS, bijna twee maanden nadat het voor het eerst werd waargenomen in de lucht boven Chili.

In de nieuwe beelden licht 3I/ATLAS rood op met een ogenschijnlijk dreigende uitstraling, hoewel de meeste wetenschappers geloven dat het object slechts een 12 mijl brede interstellaire komeet is.

De foto’s toonden aan dat 3I/ATLAS “uitgast” terwijl het de zon nadert, wat verwacht werd. Echter, het object stoot een opvallende hoeveelheid koolstofdioxide uit en verrassend weinig water en koolmonoxide, volgens experts, waaronder Harvard astrofysicus Avie Loeb.

“Het massaverlies van H2O is slechts 5% van de CO2-uitstoot. Dit is 16 keer extremer dan verwacht voor een typische komeet op dezelfde afstand van de zon,” schreef Loeb in een blogpost op Medium op dinsdag.

Het object is gehuld in een laag CO2, wat diepere observatie van de constitutionele samenstelling ervan verhindert, volgens Loeb.

De hoeveelheid gas die van het object verloren gaat terwijl het reist, is slechts een minuscuul deel van de algehele massieve grootte — wat mogelijk aangeeft dat het ontwerp intentioneel kan zijn.

“Het massaverlies van CO2 komt neer op de slijtage van een millimeter dikke laag van het oppervlak van een object van 46 kilometer over een periode van een paar jaar.”

“Met andere woorden, een relatief dunne buitenlaag is voldoende om de waargenomen wolk van CO2-gas rond 3I/ATLAS te behouden. Wat er onder deze buitenhuid ligt, blijft onbekend,” schreef Loeb.

Loeb merkte op dat deze nieuwe beelden versterken dat 3I/ATLAS geen staart heeft, wat typisch is voor kometen, en versterkte verder zijn bewering dat het object te groot is om natuurlijk in de ruimte te zijn ontstaan.

“Een manier om het verschil tussen de massareservoir van rotsen in de interstellaire ruimte en de onverwachte ontdekking van een groot object te verklaren, is dat 3I/ATLAS niet afkomstig was van een populatie van rotsen op willekeurige trajecten, maar in plaats daarvan — zijn traject was ontworpen om het binnenste zonnestelsel te richten,” schreef hij.

3I/ATLAS zal op 30 oktober het dichtst bij de aarde komen, en zal op slechts 130 miljoen mijl afstand voorbij razen. Vreemd genoeg is het juist op dit moment dat het object achter de zon langs zal gaan, waardoor het beste observatievenster vanaf onze bleke blauwe stip wordt belemmerd.

Eerder heeft Loeb betoogd dat de kans dat een interstellair object van deze grootte zo dicht bij de aarde zou reizen in de fracties van een procent ligt.