Lantaarnvliegplaag in NYC dreigt terug te keren: Stadsleven versnelt mogelijk verspreiding

Wat is erger dan een lantaarnvlieg vinden in de Grote Appel? Probeer miljoenen van hen.

De gevreesde jaarlijkse uitkomst van de invasieve, gestippelde plagen is minder dan een maand verwijderd — waardoor New Yorkers zich schrap zetten voor een Bijbelse plaag van deze superinsecten.

Oorspronkelijk uit China, werd de gevlekte lantaarnvlieg voor het eerst waargenomen in de VS in Pennsylvania in 2014. Sindsdien hebben ze zich verspreid naar 21 staten, waaronder New York in 2020 — wat leidde tot stadsbrede richtlijnen om deze plaag uit te roeien.

Nu hebben deze gevleugelde verschrikkingen de helft van de 62 provincies van New York geïnfiltreerd, ze teisteren de Empire State — van drukke trottoirs in Manhattan tot landelijke landbouwgronden, waar ze zich tegoed doen aan plantensap.

Nog erger, het is moeilijk te voorspellen hoeveel van deze harlekijn-gepatroonde struikzuigers dit jaar de stad en daarbuiten zullen binnenvallen — hoewel waarnemingen verdubbelden van 5.000 naar 9.500 van 2021 naar 2022, met een piek in 2022 en 2023.

“Vorig jaar was iets langzamer dan het voorgaande jaar, maar het zijn nieuwe insecten in een nieuwe omgeving,” zei Gil Bloom, entomoloog en president van het NYC ongediertebestrijdingsbedrijf Standard Pest Management, tegen The Post. “Dus we kunnen echt niet met volledige zekerheid zeggen wat er dit jaar gaat gebeuren als ze dit weer tegenkomen.”

Hij voegde toe dat voor veel New Yorkers de fascinatie voortkomt uit hun nieuwigheid, en vergeleek ze met een “buitenaardse indringer.”

Eet scheuten — en vertrekt nooit

“Lantaarnvlieg” is eigenlijk een misleidende naam. Het zijn in feite plantenhoppers — insecten die plantensappen opzuigen met hun lange monddelen, zoals een sprinkhaan op een vloeibaar dieet.

En ze gedijen goed.

Deze robuuste insecten hebben veel succes in het Noordoosten, geholpen door een gebrek aan natuurlijke roofdieren, lange levensduur en hun overvloedige voortplantingscyclus.

“Ze komen als volwassenen tevoorschijn eind juli, maar beginnen pas met paren en eieren leggen rond september, oktober,” vertelde Julie Urban, een associate research professor aan de afdeling Entomologie van Penn State, aan The Post. “Dat is een angstaanjagend lange volwassen levensfase voor een insect.”

Een studie uit 2024 van de New York University ontdekte dat de insecten tot vijf maanden langer leven dan toen ze voor het eerst aankwamen, dankzij mildere stedelijke winters en andere factoren.

Deze levensduur geeft hen ruim de tijd om zich voort te planten. Vrouwtjes kunnen tot twee legsels van 30 tot 50 eieren leggen, die de winter overleven en in de lente uitkomen als nimfen.

En deze baby’s zijn niet kieskeurig wat betreft hun voeding, ze eten van een “honderdtal verschillende soorten bomen en planten”, zei Urban.

“Ze kunnen zich voeden met zoveel verschillende dingen dat zelfs als ze meerdere jaren hebben gevoed en lokaal bomen in een bepaald gebied hebben uitgeput, ze het volgende jaar gewoon kunnen verhuizen,” zei ze. “De omstandigheden zijn misschien niet perfect op de plek die de laatste drie generaties geweldig was, maar dan iets verderop zijn die bomen niet uitgeput.”

Trap naar de ‘hemel’

Een deel van hun succes is te danken aan de groeiende aanwezigheid in de regio van de hemelboom, een even aanpasbare Aziatische indringer die New York stormenderhand heeft veroverd en een overvloedige en duurzame voedselbron biedt.

Urban zei dat deze levensboom “andere bomen en planten enorm overtreft” omdat het giftige chemicaliën produceert die “andere bomen uitschakelen.”

Het houdt ook van “groeien in verstoord terrein”, volgens Urban, die toevoegde, “Je kunt het zien langs de I-95.”

Net als bij veel transplantaties in de Big Apple, heeft het stadsleven deze insecten geholpen veerkrachtiger te worden, volgens de NYU-studie.

Studieauteur en Ph.D. student Fallon Meng vertelde dit jaar aan Live Science: “Steden kunnen fungeren als evolutionaire incubators die een invasieve soort helpen om beter om te gaan met druk zoals hitte en pesticiden, wat hen vervolgens helpt om zich beter aan nieuwe omgevingen aan te passen.”

Een echte vlieg in de zalf

Gelukkig voor New Yorkers is de impact meer irritant dan apocalyptisch — maar moeilijk te negeren. “Mensen houden er niet van als insecten hen tegen het hoofd slaan,” zei Urban, eraan toevoegend dat de lantaarnvliegen suikerachtige “honingdauw” uitscheiden die een magneet is voor “roetige schimmel.”

“We zien [de schimmel] de dekken van mensen verdonkeren,” legde de insectenexpert uit. “Dus wat betreft de overlastfactor, zou het mogelijk kunnen bijdragen aan een potentieel verlies aan toerisme.”

Ondertussen merkte Bloom, die vaak de taak heeft de insecten uit aangelegde gebieden aan de Upper West en Upper East Sides te verwijderen, op dat de uitwerpselen op besmette bomen en hekken stekende wespen kunnen aantrekken.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, doden de insecten de meeste bomen echter niet, maar vertragen ze deze door fotosynthese terug te schroeven. “Het vermindert de zetmeelniveaus in de wortels en dergelijke, maar het schakelt ze niet uit,” zei Urban. “Het is een stressfactor, net als iets anders. En dat is het goede nieuws.”

De insectenexplosie voorspelt echter erger voor de wijnindustrie in het noorden van de staat, met name in de regio Finger Lakes, waar het ongedierte voor het eerst werd gespot in 2024.

Een studie uit 2025 die twee wijnrijke regio’s in Lake Erie en de Finger Lakes onderzocht, wees uit dat potentiële verliezen snel konden escaleren — van $1,5 miljoen in het eerste jaar tot $8,8 miljoen tegen het derde jaar.

“Het zou bijna een spelverander kunnen zijn,” zei Urban.

De oorlog tegen insecten

Ga maar na: het uitroeien van lantaarnvliegen is een uitdaging gebleken. De virale “Stomp It”-campagne in 2023 — die Gothamieten, inclusief kinderen, aanmoedigde om de insecten ter plekke te verpletteren — heeft nauwelijks een deuk gemaakt.

In 2024 beweerden ongediertebestrijdingsexperts aan de Cornell University dat ze het tij hadden gekeerd, maar later bleek dat de dip in de lantaarnvliegpopulatie waarschijnlijk natuurlijk fluctuerende plantenpopulaties weerspiegelde in plaats van de verpletterende aanval.

Bloom zei dat pesticiden moeilijk te gebruiken zijn zonder nevenschade. “Hun piektijd van activiteit wanneer mensen het merken is ook wanneer bestuivers uit zijn,” jammerde hij. “Dus chemische behandelingen voor hen zijn moeilijk.”

Zelfs doe-het-zelf-methoden hebben gemengde recensies ontvangen

Het opzuigen van de bugs via een stofzuiger kan helpen in woonwijken, maar het proberen te herhalen in parken of beboste gebieden is “een oefening in zinloosheid,” volgens Bloom.

Tegen de tijd dat ze uitkomen, is het vaak te laat. “Nu is het de belangrijkste tijd om er bovenop te zitten,” zei Bloom.

Volgens de wetenschapper betekent dit “verwijderen” en “vernietigen” van de eiergevallen — 1- tot 1,5-inch korstmosachtige bruine vlekken die kunnen verschijnen op parkeermeters, borden en hekken, samen met bomen.

Hij adviseerde ze eraf te schrapen of laag-toxische pesticiden te gebruiken. Sommige ongediertebestrijdingsexperts hebben zelfs vliegensnuffelende honden gerekruteerd nadat een Cornell-studie ontdekte dat deze plaagwijzers de eieren met alarmerende nauwkeurigheid kunnen detecteren.

Het goede nieuws is dat sommige vogels en vleermuizen beginnen te wennen aan deze eerder roofdierloze plagen, terwijl wetenschappers van plan zijn de nimfale parasitoïde in te zetten — een natuurlijke biologische bestrijdingsmiddel uit China dat gericht is op lantaarnvliegbaby’s.

Urban zei dat tijdens een “entomologiebijeenkomst in Saratoga Springs” enkele weken geleden, bioloog Hannah Broadley, die de leiding heeft, zei dat New York “weken verwijderd” is van het indienen van een aanvraag voor het inzetten van deze maatregel.

Maar verlichting zal niet snel komen.

“Dat zal minstens een jaar duren, maar in principe kunnen we misschien in 2028 releases doen,” zei ze.

Tot die tijd kunnen de indringers hier blijven. “Het is een eigenaardigheid waarvan ik denk dat we er in deze stad in zekere mate mee moeten leren leven,” zei Bloom.