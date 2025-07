Theater Oostpool is dit jaar de trotse ontvanger van de prestigieuze Cultuurfonds Prijs, die maar liefst 100.000 euro bedraagt. “De producties van dit innovatieve en baanbrekende theatergezelschap zijn relevant, dringend, vernieuwend en modern”, aldus Cathelijne Broers, de directeur van het fonds. De uitreiking van de Cultuurfonds Prijs 2025 vindt plaats op vrijdag 7 november, waarbij de prijs aan Oostpool zal worden overhandigd.

Al sinds 2010 kent het Cultuurfonds jaarlijks de Cultuurfonds Prijs toe aan ‘innovators, pioniers en rolmodellen die een significante bijdrage leveren aan cultuur of natuur in Nederland’. Volgens directeur Broers staat Theater Oostpool ‘stevig in het hedendaagse culturele klimaat en prikkelt het continu het publiek met hun prikkelende en energieke voorstellingen. Ze zijn daarmee echt een toonbeeld.’ Het fonds prijst tevens hoe het gezelschap zich de afgelopen vijf jaar heeft getransformeerd met een ‘uniek en divers artistiek team’ bestaande uit zes individuele theatermakers, die samen voorstellingen creëren voor een uitgebreid, divers en jong publiek.

Sinds 1 juni 2021 is Daria Bukvić (geboren in 1989) de artistiek directeur van Oostpool. Zij was al eerder, in 2015, door het Cultuurfonds erkend met het Wim Bary Stipendium – een beurs voor veelbelovend theatertalent onder de 35 jaar. In haar rol bij Oostpool leidt zij een veelzijdig artistiek team bestaande uit theatermakers Char Li Chung (geboren in 1995), Jan Hulst (geboren in 1987) & Kasper Tarenskeen (geboren in 1988), Florian Myjer (geboren in 1992) en Priscilla Vaudelle (geboren in 1982). Het team wordt verder versterkt door dramaturgen Fanne Boland en Madelon Kooijman.

Het Cultuurfonds heeft veel lof voor het gehele team: