Vanaf dit theaterseizoen zal Toneelschuur Producties live boventiteling aanbieden bij alle uitvoeringen. Deze aankondiging komt voorafgaand aan Werelddovendag op 27 september, een belangrijke dag die de aandacht vestigt op de behoeften van doven en slechthorenden wereldwijd.

In een samenwerkingsverband met regisseurs en scenografen onderzoekt Toneelschuur Producties al vroeg in het ontwikkelingsproces hoe boventiteling op een esthetisch verantwoorde manier deel kan uitmaken van het podiumontwerp. Hierdoor wordt de tekst niet simpelweg boven het podium gehangen, maar wordt deze geïntegreerd als een element van het scenische ontwerp. Het doel is om deze integratie van waarde te laten zijn voor het gehele publiek.

De boventiteling zal in eerste instantie in het Nederlands beschikbaar zijn, met plannen om op termijn ook Engelse vertalingen te bieden. Dit maakt de voorstellingen toegankelijker voor een internationaal publiek.

Marelie van Rongen, de directeur van Schuur en Toneelschuur Producties, heeft toegezegd de boventiteling een vast onderdeel te maken van alle voorstellingen, zowel in Haarlem als tijdens tournees. ‘Het is niet de bedoeling dat dit beperkt blijft tot slechts een speciale voorstellingsavond per maand. We streven ernaar dat dove en slechthorende personen niet meer afhankelijk zijn van die enkele gelegenheid, maar elke keer als zij willen naar het theater kunnen gaan,’ aldus van Rongen.

Deze vernieuwing is een voortzetting van de ervaringen opgedaan in het Creative Access Lab, een project in samenwerking met New Pack Inclusion Creators. Dit lab bracht creatievelingen met en zonder beperkingen samen om toegankelijke theaterpraktijken te ontwikkelen, zoals audiovisuele integratie, gebarentaal, audiodescriptie en multisensorische elementen. Het doel was om toegankelijkheidsvoorzieningen te integreren als een kernonderdeel van het creatieve proces, in plaats van ze later toe te voegen.

De eerste voorstelling die volgens deze nieuwe methode wordt aangeboden is Het Proces, geregisseerd door Jessie L’Herminez. De première is gepland op 30 oktober 2025 in de Schuur Haarlem, waarna de voorstelling door heel Nederland zal reizen.