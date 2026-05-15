Oude Griekse munt gevonden in Berlijns veld: Hoe kwam het daar terecht? Archeologen versteld!

Een verrassende vondst aan de rand van Berlijn

Een 13-jarige scholier struikelde over een roestige munt in een veld aan de rand van Berlijn, die door onderzoekers werd geïdentificeerd als een zeldzaam artefact uit het oude Griekenland. Het blijft echter een raadsel hoe deze munt daar terecht is gekomen.

Deze vergeten schat werd ontdekt in een veld dat tussen de jaren ’50 en ’70 een bekende archeologische vindplaats was, zo meldt het Smithsonian Magazine.

De jongen werd hiermee de eerste persoon die een Grieks artefact in de Duitse hoofdstad vond, aldus het tijdschrift.

Een 13-jarige schooljongen vond een munt gerelateerd aan het oude Griekenland in Berlijn.

De meeste voorwerpen die eerder uit dit veld werden opgegraven, waren gerelateerd aan de IJzertijd, die liep van 800 tot 450 v.Chr.

De jonge verzamelaar stak de munt in zijn zak en toonde deze in november 2025 nietsvermoedend aan onderzoekers in een plaatselijk archeologielaboratorium.

Zelfs de experts hadden moeite met het identificeren van de munt.

“Niemand wist precies wat het was omdat het zo klein was. Dat het iets ouds was, was wel duidelijk,” vertelde Jens Henker, een archeoloog bij de Berlijnse Erfgoedautoriteit, aan het tijdschrift.

Een numismaat, of een professionele muntenliefhebber, van het laboratorium identificeerde het later als een Trojaanse munt geslagen tussen 281 en 261 v.Chr., volgens een persbericht.

Op de versleten munt staat een afbeelding van Athena, de Griekse godin van oorlog en wijsheid, met een Korinthische helm. De achterkant toont dezelfde godin met een kalathos-hoofdtooi, gewapend met een speer in de ene hand en een spintol in de andere, aldus het persbericht.

Aanvankelijk vermoedden experts dat een bekende verzamelaar in Berlijn de munt misschien had verloren, totdat ze meer leerden over het veld waar de jongen het had gevonden.

Henker vermoedde dat Germaanssprekende nomaden, die ooit in wat nu Berlijn is leefden, het kostbare metaal in de 12-millimeter munt gebruikten om benodigdheden te maken.

De munt toont de Griekse godin Athena aan beide zijden.

Munten die niet werden omgesmolten, werden vaak achtergelaten in begraafplaatsen als een soort grafgeschenk, vertelde Henker aan het Duitse mediakanaal Deutsche Welle.

“Het lijkt op een aandenken gebruikt om iets te herinneren—misschien zelfs een ervaring in iemands leven,” zei hij.

Hoe de munt echter van het oude Troje naar Berlijn is gereisd, blijft een mysterie.

Toen het oude Griekenland floreerde, waren Noord- en Midden-Europa grotendeels onontdekt.

Pytheas, de eerste bekende Griek die verder reisde dan het ‘bekende wereld’ van het rijk, registreerde zijn ontdekkingen van gemeenschappen in andere regio’s, maar werd niet serieus genomen omdat zijn bevindingen niet overeenkwamen met de heersende perceptie van buitenlandse ‘barbaren’.

“Ze zeiden, ‘Hij verzint dit. Het kan niet dat het bestaat,'” vertelde Henker aan het tijdschrift.

Henker suggereerde dat de munt van hand tot hand ging via handel of als smeergeld om Germaanssprekende volkeren als soldaten te werven, maar vond het moeilijk om een stevige hypothese te bepalen.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post