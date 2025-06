Quincy Promes gearresteerd in Dubai: Nederlandse ster in de problemen!

Quincy Promes, de voetballer, is recentelijk gearresteerd in Dubai. Eerder probeerde hij een overeenkomst te bereiken met het Openbaar Ministerie over zijn detentie, maar dit voorstel werd afgewezen (zie de video bovenaan).

De Telegraaf meldt dat de arrestatie van Quincy plaatsvond in zijn eigen huis tijdens de nacht van donderdag op vrijdag. “De voormalige international is vervolgens overgebracht naar een detentiecentrum in Dubai. Indien de arrestatie daadwerkelijk verband houdt met het Nederlandse uitleveringsverzoek, zal Quincy onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee naar Nederland worden gevlogen.”

Betrokkenheid bij cocaïnesmokkel en een steekincident

Quincy zal in Nederland mogelijk een straf van 7,5 jaar moeten uitzitten. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens zijn betrokkenheid bij cocaïnesmokkel en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef (zie de video hieronder). Hij heeft tegen deze veroordelingen hoger beroep aangetekend. Beide zaken zijn samengevoegd in het hoger beroep, maar het is nog onbekend wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden.

3:58 Rechtszaak tegen Quincy Promes

Eerder deze week…

De arrestatie volgde kort nadat Quincy een poging deed om een deal te sluiten met het OM. Hij wilde terug naar Nederland, maar alleen onder de voorwaarde dat hij niet direct in de cel zou worden geplaatst in afwachting van zijn rechtszaak (zie de video onderaan).

Het gerechtshof wees zijn verzoek af. “Er zal geen schorsing van het arrestatiebevel worden verleend”, verklaarde de rechter afgelopen dinsdag. Ze benadrukte dat ze Quincy “zo snel mogelijk” in Nederland willen zien.