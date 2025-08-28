Maan Onder Vuur: ‘Ze Heeft Niks’ Zegt Criticus

Johan Derksen kritisch over Maan de Steenwinkel in Vandaag Inside

Johan Derksen leverde vrijdag stevige kritiek op zangeres Maan de Steenwinkel tijdens het televisieprogramma Vandaag Inside (zie video). Hij beweerde dat haar muzikale loopbaan in het slop is geraakt na een aantal succesvolle nummers.

“Maan heeft ooit The Voice gewonnen, al snap ik echt niet hoe. Ze heeft naar mijn mening geen zangtalent, en dat blijkt steeds weer. Het is een aardige meid die begon met simpele kinderliedjes die een beetje aansloegen bij het jonge publiek”, zo zei Johan.

De problemen begonnen volgens hem toen Maan van muzikale richting veranderde: “Ze begon creatiever en zweveriger te worden, koos voor een ander soort muziek en gaf ‘interessante’ interviews, allemaal onzin. Uiteindelijk verkochten haar platen niet en draaiden de radio’s haar muziek niet, dus heeft het platenlabel haar laten vallen.”

Ze heeft niets bijzonders!

Johan vervolgde met een vergelijking van haar zangtalent met anderen: “Ze kan niet zingen! Ze heeft niets speciaals! Haar zang is zoals elk buurmeisje zou zingen! Net als Roxy Dekker, die kan ook totaal niet zingen. Alleen maar leuke pogingen.”

Tafelgaste Tina Nijkamp merkte op dat het fout ging met Maan toen ze een relatie kreeg met Karel Gerlach van Goldband en probeerde een alternatief imago aan te nemen, vergelijkbaar met wat André Hazes ook heeft meegemaakt.

Koerswijziging

André probeerde volgens Tina ook eens een artistieke koerswijziging. “Hij gooide zijn schrijversteam eruit en zei: ‘Ik ga rock-‘n-roll doen, het helemaal anders aanpakken’, maar uiteindelijk bleven nieuwe hits uit. André is nu teruggekeerd naar zijn oude stijl.”

Het laatste woord was voor Johan. “Het is pure hoogmoedswaanzin en geloof in jezelf. Je denkt dat je een echte ster bent. Dat ben je niet. Je bent een speeltje van het platenlabel dat commercieel bepaalt welke nummertjes je moet maken voor je doelgroep.”

Samenwerking verbroken

Maan heeft zelf de samenwerking met haar platenlabel 8ball beëindigd, een stap waarover weinig details bekend zijn gemaakt. Gordon (zie video hierboven) had hier wél een mening over. Hij beschouwde het als “een belediging voor haar fans” en vond haar nieuwe muziek “te ingewikkeld, duister en zweverig”.

