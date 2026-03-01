André Hazes onthult schokkende details over zijn eerste tv-optreden: “Ik plaste van angst in mijn jurk”

In de recente aflevering van hun podcast bespreken André en Roxeanne Hazes het onderwerp ongemak. André deelt tijdens zijn podcast ADHAZES een herinnering aan zijn televisiedebuut, wat verre van soepel verliep.

André kreeg de kans om een opvallende act te doen in een show van Paul de Leeuw: hij verscheen verkleed als Evita Perón en zong Don’t Cry For Me Argentina samen met een holografische projectie van zijn vader, André Hazes. “Paul gaf me de kans om samen met papa te zingen, maar dan moest ik wel de jurk van Evita aantrekken om Don’t Cry For Me Argentina te zingen”, vertelt hij.

Achter de schermen namen de zenuwen de overhand. “Het was mijn eerste keer zingen op tv. Ik was extreem nerveus. Het was tien minuten voor het optreden en ik plaste in die jurk van de angst. Ik was doodsbang.”

Hij probeerde nog snel een smoes te bedenken en gebruikte wat water om het incident te verdoezelen. “Ik dacht: hoe praat ik me hieruit? Dus ik pakte wat water en gooide het over me heen, zeggend: oh mijn god, het spijt me. Maar het was duidelijk allemaal urine.”

Met föhns probeerde het productieteam de jurk snel te drogen. André kan er nu wel om lachen, maar destijds dacht hij: “als dit is hoe mijn zenuwen gaan reageren, dan weet ik niet of ik dit wil”.

Podcast ADHAZES

In hun podcast spreken de broer en zus openlijk over bijna alles. Zo onthulde Roxeanne in de tweede aflevering dat ze in september een operatie ondergaat vanwege haar borstimplantaten. De zangeres ziet er nu al tegenop en is zelfs bang om “nooit meer wakker te worden”. Bekijk hier het volledige fragment: