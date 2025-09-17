Sterren Vandaag Inside in Rouw: Afscheid van Joke Bruijs

Recent Overlijden van Joke Bruijs

In de recente aflevering van Vandaag Inside op dinsdag, bracht presentator Wilfred Genee het droevige nieuws naar buiten dat Joke Bruijs eerder die dag is overleden. Zijn collega’s René van der Gijp en Johan Derksen spraken over het grote verlies dat haar heengaan betekent.

De sfeer in de studio was bedrukt. Wilfred stelde de retorische vraag: “Het is toch triest?”, waarop René reageerde met: “Zo heeft ze het gewild.” Wilfred vroeg voor de duidelijkheid: “Bedoel je dat ze tegelijk wilden gaan?” Waarop René antwoordde: “Hij is afgelopen weekend gestorven, en zij vandaag of gisteren. Ze wilde pas gaan als het voor hem (Gerard, red.) ook afgelopen was. Hij bezocht haar vaak. Het is echt tragisch.”

Herinneringen aan Joke en Gerard

Johan Derksen deelde vervolgens enkele persoonlijke anekdotes over Joke Bruijs en Gerard Cox. “Ze waren vroeger zo’n fantastisch paar. Joke was niet alleen een prachtige vrouw, maar ook ontzettend aardig en een uitmuntende jazz-zangeres, al trad ze niet vaak op in die rol,” herinnert Johan zich.

Johan had ook connecties met Jokes familie, gezien hij vroeger voetbalde met haar broer Jan Bruijs, die in 2019 overleed.

Joke Bruijs overleden op 73-jarige leeftijd

Joke Bruijs is op 73-jarige leeftijd overleden. Tijdens de uitzending van Shownieuws op dinsdag werd uitgebreid stilgestaan bij haar overlijden, zoals hieronder te zien is.

Haar overlijden kwam kort na het overlijden van haar ex-man Gerard Cox, die slechts enkele dagen eerder overleed. Joke had besloten haar lichaam aan de wetenschap te doneren, waardoor er geen uitvaart zal plaatsvinden.

Reactie van KRO-NCRV

Ook de omroep KRO-NCRV, waar Joke tussen 1994 en 2009 schitterde in de serie Toen was geluk heel gewoon, reageerde op haar overlijden. “In onze zeer populaire comedyserie veroverde Joke Bruijs als de nuchtere en wijze Nel, de vrouw van Jaap Kooiman, de harten van veel kijkers”, aldus een woordvoerder van de omroep. “We wensen haar familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.”

De serie, bekend om zijn Rotterdamse humor, won in 1999 de Gouden Televizier-Ring. De rol van Jaap Kooiman werd gespeeld door Gerard Cox, Jokes ex-man. Gerard overleed op 14 september.

