Melisa Schaufeli’s Grote Onthulling: Ontdek Haar Verrassende Nieuws!

Grote opluchting voor Melisa Schaufeli, partner van ex-voetballer Andy van der Meijde. Ze is onlangs voor duizenden euro’s bedrogen, maar heeft nu uiteindelijk haar geld teruggekregen, zo deelt ze met Shownieuws (zie video).

“Doorzetten loont echt. Je moet niet opgeven, zelfs niet als je denkt dat je je geld nooit meer ziet. Het komt uiteindelijk goed.” Haar volledige reactie is in de video hierboven te bekijken.

Op een festival klikte Melisa op een phishinglink, waardoor er ongeveer 7500 euro van haar PayPal-rekening werd ontvreemd.

Vorige maand meldde ze nog dat het geld niet was teruggestort. “Ik kan helemaal niemand bereiken die me kan helpen. Niemand neemt op. Er is geen direct contactpersoon, alles verloopt via chat en e-mail. Elke keer krijg ik een ander antwoord. Het is een nachtmerrie. Ik doe er alles aan. Ik ga nu eerst een advocaat inschakelen. Ik heb ook aangifte gedaan tegen PayPal”, vertelde ze destijds aan Shownieuws.

De fraude gebeurde op Eerste Pinksterdag, wat het extra lastig maakte om klantenservices te bereiken. Daarom deed Melisa een beroep op haar volgers via Instagram Stories.