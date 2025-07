Olcay Gulsen al klaar voor nieuwe liefdesstap: Samenwonen nog maar het begin!

Olcay Gulsen is volledig in de wolken met haar relatie met Eelko van Kooten. Onlangs hebben ze geheel onverwachts (zie de video voor de reden) aangekondigd te gaan samenwonen. Maar dat is niet alles… Olcay denkt al aan een nog grotere stap in hun relatie.

Tijdens haar verschijning op maandagavond in het programma De Oranjezomer, liet de bekende zakenvrouw weten dat ze het wel ziet zitten om met Eelko te trouwen.

Olcay begrijpt niet waarom Eelko haar nog niet ten huwelijk heeft gevraagd. “Ik heb geen idee… Doe even een oproepje Johnny,” antwoordde ze op een vraag van de (tijdelijke) presentator Johnny de Mol. “Hij heeft toch geen last van zijn knieën?”, grapte Johnny. Waarop Olcay reageerde: “Nee, hij loopt prima. Je weet maar nooit.”

Het koppel is nu ongeveer een jaar samen en heeft vorige week bekend gemaakt op hetzelfde adres te gaan wonen, kort nadat Olcay in een interview met Shownieuws vertelde dat ze “helemaal geen plannen” daartoe had… Bekijk de video bovenaan het artikel.

‘Eelko’s concurrent’

Toen de relatie van Olcay vorig jaar openbaar werd, werd er flink over gesproken aan de tafel bij Vandaag Inside. Johan Derksen, de “concurrent” van Eelko, besprak zijn “toekomst” met Olcay uitgebreid, tot groot vermaak van de hele studio:

1:11 Olcay Gulsen over haar nieuwe vriend: ‘Ik heb op Johan gewacht, maar hij is nooit gekomen!’

Bron headerfoto: Edwin Smulders.