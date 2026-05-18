Maarten Heijmans wint Johan Kaart Prijs 2023: Ontdek zijn unieke prestatie!

Maarten Heijmans ontvangt dit jaar de prestigieuze Johan Kaart Prijs

De getalenteerde Maarten Heijmans is de laureaat van de Johan Kaart Prijs voor dit jaar. Zijn uitzonderlijke prestaties als Hermes in de musical Hadestown en als de sluwe crimineel Macheath in Die Dreigroschenoper hebben ertoe geleid dat hij deze onderscheiding voor theateramusement in ontvangst mag nemen. De jury benadrukt dat in deze rollen het meesterschap van Heijmans volledig tot zijn recht komt.

Sinds 1975 wordt de Johan Kaart Prijs jaarlijks uitgereikt aan een persoonlijkheid uit het theaterwezen die een wezenlijke bijdrage levert aan het Nederlandse theateramusement. In het verleden mochten grootheden als Simone Kleinsma, André van Duin en Willem Nijholt deze eer al ontvangen.

Afgelopen zomer maakte Heijmans een diepe indruk op de jury met zijn rol als Hermes in Hadestown. Hermes is nauw verbonden met het verhaal van de musical, maar functioneert ook als een observerende verteller die vanaf de zijlijn het verhaal met verbazing volgt. Heijmans wist in zijn vertolking zowel dynamiek als subtiliteit te brengen, wat hem lof opleverde voor zowel zijn explosieve als zijn ingetogen acteerprestaties.

Naast zijn rol in Hadestown, werd Heijmans ook geprezen voor zijn vertolking van Macheath in Die Dreigroschenoper bij Opera Zuid. Verder heeft hij indruk gemaakt met zijn concertreeksen Maarten zingt van alles met Kamerata Zuid, geselecteerd voor de Cabaret Collectie van het Theater Festival 2025, en Ramses enzo met Cor Bakker. De jury prees zijn veelzijdigheid, vakmanschap en de consistente kwaliteit van zijn werk, dat bovendien een breed publiek aanspreekt.

Heijmans, die al vanaf jonge leeftijd op het podium staat, speelde zijn eerste grote rol op vijftienjarige leeftijd in de musical Oliver! naast Arjan Ederveen. Hij heeft ook gespeeld in stukken zoals Vaslav van Arthur Japin en de muziektheatervoorstelling De Gelaarsde Poes van Pieter Kramer. Hij was lange tijd een vast lid van het ITA-ensemble en ontving voor zijn rol in Ibsen Huis een Arlecchino voor beste mannelijke bijrol, en was genomineerd voor een Arlecchino voor Flight49, beide producties van Simon Stone.

Heijmans werd bij het grote publiek bekend door zijn vertolking van Ramses Shaffy in de dramaserie Ramses, waarvoor hij zowel een Gouden Kalf als een International Emmy Award won. Daarnaast is hij te zien geweest in series als Het Klokhuis, Arcadia, en Blind Sherlocks, en in films als Weg van jou, Mijn vader is een vliegtuig en A beautiful Imperfection van Michiel van Erp.

De feestelijke uitreiking van de Johan Kaart Prijs vindt plaats op maandag 15 juni in het DeLaMar Theater in Amsterdam, waarbij diverse artiesten zullen optreden die een belangrijke rol in Heijmans’ carrière hebben gespeeld.

