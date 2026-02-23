NYC Lab Gebruikt Sci-Fi Technologie: Nieuw Leven voor Veteranen zonder Ledematen!

Het BRAVO Laboratory van het Amerikaanse Ministerie van Veteranenzaken, gevestigd in het hart van New York City, is volop in beweging — en dat is precies hoe Cesar Jimenez, een 77-jarige Vietnamveteraan en fervent marathonloper die zijn rechterbeen onder de knie verloor door een machinegeweerblessure, het graag ziet.

De inwoner van North Plainfield, NJ, die op 18-jarige leeftijd vanuit Colombia vrijwillig dienst nam, is een actieve handfietser en een bekwaam atleet, mede dankzij het vooraanstaande lab dat de gouden standaard is geworden in prothetische zorg en onderzoek.

“Ik vis, ik beklim bergen, ik doe alles,” zei de voormalige skileraar voor lichamelijk gehandicapten die elke uitdaging aangaat. “Het is geen handicap — het is gewoon een uitdaging.”

Een rondleiding door het VISN2 BRAVO — Biomechanics Research for the Advancement of Veteran Outcomes — Lab roept beelden op van sciencefiction vermengd met technologie en post-militaire wonderen, aangezien het kenmerkende 3D-bewegingsregistratiesysteem elke beweging van veteranen analyseert om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Ongeveer 15 jaar geleden vanaf de grond opgebouwd, is BRAVO, onderdeel van het VA New York Harbor Healthcare System, uitgegroeid tot een elite onderzoeks- en klinisch laboratorium.

En Jimenez is een geheime wapen in het Gait and Motion Analysis lab dat onderzoekers toestaat zijn bewegingen te bestuderen om veteranenefficiëntie en mobiliteitsproblemen te beoordelen.

Het team van zeven personen in het lab — inclusief een onderzoekswetenschapper, een biomedisch ingenieur, een fysiotherapeut, een prothetisch technicus, een klinisch coördinator en een kinesioloog — richt zich op hoogstaand onderzoek en klinische zorg die veteranen helpen, velen met zicht- en ledematenverlies, om behandelingen te personaliseren, de biomechanica van handicaps te begrijpen en functionele mobiliteit te verbeteren.

De one-stop-shop biedt toegang tot talrijke procedures en revalidatieapparaten terwijl het hoogwaardig onderzoek produceert, voornamelijk over de biomechanica van onderste ledematenverlies om te evalueren hoe mensen bewegen met verschillende soorten prothetische en sokkeltechnologieën om beeldvormingstechnieken te bevorderen.

3D-bewegingsopname registreert bewegingspatronen om deze te animeren, analyseren en beschrijven. Het is dezelfde technologie die wordt gebruikt in videogames en films, maar in plaats van animaties te maken, wil het lab de biomechanica van hoe mensen bewegen begrijpen.

Dit gebeurt terwijl ze lopen, door middel van golfanalyse, fietsen, hardlopen. En de “lucht is de limiet” wat betreft wat geanalyseerd kan worden, zei de directeur van het lab, Jason Maikos, en voegde eraan toe dat het lab een tapijt is van de beste elementen: de beste geesten, de toonaangevende technologie en de grootste harten.

“Dit is waarschijnlijk het meest unieke lab in de VA in het land,” zei Maikos, erop wijzend dat, in tegenstelling tot de andere gang- en bewegingslabs van het land, BRAVO zowel een klinische als een onderzoeksdienst is die enkele van de meest complexe gevallen ziet. “Dus niet alleen zijn we een elite onderzoeksteam, maar we bieden ook deze echt gespecialiseerde, unieke zorg voor veteranen.”

De sleuteltechnologie stelt het team in staat om de efficiëntie van veteranen te maximaliseren — hoe ze lopen en bewegen — omdat, zoals Maikos het stelt, “het zo’n vitaal onderdeel van hun leven is.”

Met multidisciplinaire, complexe gevallen benadrukte Maikos dat het team “een zeer objectieve kijk heeft op hoe hun lichaam beweegt en op welke manieren we het kunnen verbeteren, hetzij door technologie, door fysieke revalidatie of door een aantal verschillende modaliteiten.”

“Onze prothetische dienst biedt waarschijnlijk de beste zorg voor ledematenverlies ter wereld, zonder twijfel,” voegde hij eraan toe; het lab onderscheidt zich met zijn toegang tot de “nieuwste en beste technologie.”

Omdat het team niet gebonden is aan Medicare, Medicaid of particuliere verzekeringen, als een apparaat “medisch voordelig of medisch noodzakelijk voor iemand is, maken we ons geen zorgen over hoe het betaald gaat worden of wie het kan voorschrijven.”

“Als we denken dat het die bepaalde veteraan zal helpen, zijn we in staat om de nodige medische stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat ze die zorg krijgen,” zei Maikos trots.

Onderzoek suggereert dat het meer dan een miljoen dollar kan kosten voor een levenslange zorg voor iemand met verlies van een onderste ledemaat. Niet zo met deze veteranen. “Ze zullen nooit iets hoeven te betalen; ze hebben het verdiend.”

Met zo’n 1.700 traumatische amputaties na 9/11, ziet het lab geen tekort aan gecompliceerde gevallen.

Eén veteraan is een bedreven golfer. Hij is ook een dubbele beenamputee en grotendeels blind door actieve dienst.

Tel nooit een veteraan af. “Hij is een ongelooflijke golfer — het is een passie, en hij is zeer actief en gemotiveerd,” zei Maikos. De dertiger had een golfconsult met het lab. “Dus niet alleen kan hij met minder pijn spelen, door zijn golfswing te analyseren, kan hij ook zijn mechanische swing verbeteren.”

Sommige van het meest geavanceerde onderzoek heeft gekeken naar onderliggende botbeweging binnen prothetische sokkels. Het lab gebruikt dynamische stereo-röntgenstraling, een speciale techniek die de werkelijke botbeweging in een prothetische sokkel visualiseert, volgt en vervolgens modelleert.

Het doel is om “te helpen bij het optimaliseren van prothetische zorg in termen van de eigenlijke pasvormen en de ontwikkeling van nieuwe prothesen,” volgens John Chomack, een biomedisch ingenieur die een studie uitvoert met bijna twee dozijn veteranen en burgers. “We hopen deze technologie te blijven gebruiken en uit te breiden zodat het in de toekomst klinische zorg kan worden, zodat je de prothetische pasvorm kunt optimaliseren.”

Het baanbrekende lab heeft in de loop der jaren $21 miljoen aan financiering binnengehaald — “van federale, industriële en stichtingsbronnen,” zei Chomack — voor verschillende studies, waarvan de meeste kijken naar verlies van onderste ledematen.

Veteranen komen binnen voor een klinisch consult of voor een van de vele lopende onderzoeksstudies, waarbij het team probeert het gangpatroon en de mobiliteit van de veteraan beter te begrijpen en welke asymmetrieën zich voordoen.

Voor degenen met een mobiliteitsapparaat zoals een brace of ondersteunende technologie, is het doel deze te optimaliseren en hun beweging met en zonder deze te analyseren.

“Misschien een ander stuk technologie waarvan we denken dat het hun gang of mobiliteit beter kan helpen,” zei Chomack, die al tien jaar bij de VA werkt. “Het is deels biomechanica, maar ook subjectief — we willen ervoor zorgen dat de patiënten zich veilig voelen, maar ook dat ze dat vertrouwen en het vermogen hebben om te doen wat ze willen doen.”

Het lab ziet veteranen van in de dertig tot in de tachtig — die dienden in Vietnam en Korea tot Irak en Afghanistan — met trauma of een blessure tijdens actieve dienst, die streven naar een beter dagelijks leven of deelname aan aangepaste sporten of die loopbeoordelingen of hulp bij evenwicht zoeken.

Terwijl sommige veteranen zeggen dat ze gewoon met hun kleinkinderen willen kunnen wandelen, willen anderen een marathon lopen. Ze omvatten een nationaal handfietskampioen en een professionele worstelaar die een been verloor na 9/11 tijdens dienst en een zeer gespecialiseerde microprocessorknie nodig had die helpt bij struikelherstel.

De veteranen streven naar een bepaald niveau van fysieke activiteit. “Universally, what they all want is to feel like they have independence. They have their own ability to do what they need, but also what they want to do,” said Chomack.

Veteranen kunnen musculoskeletale en neurologische verwondingen hebben, zoals de ziekte van Parkinson, maar er is één gemeenschappelijke deler: hun opoffering.

“Er is altijd een gevoel van trots, en dat blijkt uit hoe ze zich gedragen. Ze willen misschien niet precies praten over wat er tijdens hun dienst is gebeurd, maar ze hebben ongelooflijke trots dat ze hebben gediend, dat ze deel uitmaken van deze gemeenschap en dat ze hier zijn, vooral voor onderzoek,” zei Chomack.

Hij hoort het meest frequent: “Ik help je met je onderzoek, zodat dit onderzoek mijn medebroeders kan helpen.”

Maikos, de inaugurele directeur van het lab die, samen met Jonathan Glasberg en anderen, de ruimte die hij 15 jaar geleden erfde met een allegaartje van oude krachtplaten transformeerde, legde de betekenis van de platen uit.

De Derde Wet van Newton – voor elke actie is er een reactie – betekent dat elke keer dat iemand op een plaat stapt, deze terugduwt op de persoon. Het team kijkt naar de krachten die door de gewrichten gaan, wat hen in staat stelt de krachten die gewrichtsbeweging produceren te begrijpen.

Elf bewegingsopnamecamera’s verzamelen 360-gradenbeelden van gewrichtshoeken en de hoeveelheid kracht die mensen gebruiken terwijl ze door het lab lopen, gericht op de 78 infraroodmarkers die zijn bevestigd aan het lichaam van een veteraan van top tot teen.

Het team verzamelt de beweging met de camera’s met 120 frames per seconde, “een enorme hoeveelheid gegevens,” legde Maikos uit.

Dat laat het team analyseren wat die markers, die op specifieke locaties zijn gerangschikt – zoals gewrichten, gewrichtscentra en lichaamssegmenten – doen.

“We hebben een zeer uitgebreid beeld van wat die markers doen en hoe de gewrichten bewegen,” voegde hij eraan toe.

Omdat röntgenfoto’s je de huid niet laten zien, stellen de speciale radiopake markers – kleine, zichtbare indicatoren die worden gebruikt in medische beeldvorming – het team in staat om te zien wat het bot doet op de röntgenfoto’s en hoe de huid zich gedraagt. Het helpt bij het evalueren van elk soort huidspanning terwijl de persoon door het lab loopt.

En de grootste implicatie is op het ontwerp van de sokkel – en de ophangmethoden voor hoe de sokkels aan het resterende ledemaat worden bevestigd – en hoe dat de huid zal beïnvloeden, die mogelijk niet is gebouwd voor belasting.

Zodra de markers op de persoon zijn aangebracht, worden ze vertaald in een 3D-ruimte digitaal. Het team kan vervolgens de punten verbinden en het model maken om zijn golfswing te analyseren, een favoriete sport onder veteranen.

BRAVO’s onderzoek maakt gebruik van commercieel beschikbare technologie, zodat “mensen en onderzoekers buiten de VA en federale instellingen deze bevindingen kunnen gebruiken en toepassen op hun patiëntenzorg of toekomstig onderzoek,” zei Chomack, een van de belangrijkste experts in dynamische stereo-röntgentechnologie (DSX of optische bewegingsopname) die aan zo’n zeven verschillende onderzoeken heeft gewerkt in de loop der jaren bij VA.

Een is het onderzoeken van de biomechanische verschillen van mensen met een laag gezichtsvermogen en blindheid en de effecten van aangepaste sporten op hen.

Een aanstaande prothetische enkel-voetapparaatstudie – beschouwd als een van de grootste in zijn soort – zal waarschijnlijk in het voorjaar worden gepubliceerd.

De toepassing van een deel van de technologie van het lab – zoals DSX – is niet algemeen bekend of gebruikt voor prothetisch onderzoek en patiëntenzorg, wat BRAVO onderscheidt van de meeste andere onderzoeksgroepen en helpt bij klinische implementatie.

En dat is een game-changer geworden.

Zijn onderzoek sijpelt door naar de particuliere sector. Voor implantatie test VA over het algemeen osseointegratiechirurgie voor veteranen met transfemoraal – boven de knie – ledemaatverlies, wat helpt om ledemaatverlieszorg te bieden voor degenen die osseointegratie hebben.

3D-printen, relatief nieuw in de gezondheidszorg, is een kenmerkend onderdeel van het lab – vooral met zijn uitstekende 3D-printer. Voor veteranen zonder armen creëert de printer mondstukken of adapters die lijken op videogamecontrollers. “Dus als een veteraan geen gebruik kan maken van één arm, kunnen we een 3D-geprint onderdeel op maat maken voor zijn controller waarmee hij het allemaal met één hand kan bedienen,” zei onderzoeksingenieur David Herlihy.

William Alvarez, een 80-jarige inwoner van Manhattan, is een fervent marathonloper die deel uitmaakt van het Freedom Team voor gevechtsgewonde veteranen en Purple Heart-ontvangers.

“Ik was jong en knap,” zei de weemoedige leger veteraan die een dubbele onder-de-knie amputee is van een boobytrap in Vietnam.

“Ik raakte een tijdje in een dip, maar wilde geen bankhanger meer zijn.” Hij ontdekte aangepaste sporten via het lab en roeit in regatta’s.

“Ze helpen me met mijn houding, zelfs met handfietsen, en het helpt me efficiënter te zijn met mijn slag. Ik had speciale voeten laten maken voor een vollere slag, en ik kon de riemen beter gebruiken omdat de voeten flexibeler waren,” zei hij, erop wijzend dat de enkel meer natuurlijk naar achteren boog en hij “volledig kon deelnemen.”

Wat Jimenez betreft, hij kan BRAVO slechts gedeeltelijk de schuld geven voor het helpen hebben van het vermogen om deze winter comfortabel sneeuw te scheppen en deel te nemen aan zijn geliefde Achilles Freedom Team voor gewonde veteranen.

Vastbesloten om zich niet over te geven aan de blessure zoals sommige medeveteranen die hij heeft zien achteruitgaan, ging Jimenez verder met het beklimmen van bergen en werd skileraar.

Naast de training voor de komende Boston Marathon, is hij al van plan om deel te nemen aan de volgende studie.

“Het

