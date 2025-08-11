Jamie Kames Bekent: “Ik Was Verliefd op Een Ander!”

Jamie Kames, de ex-partner van Steven Kazàn, heeft recentelijk een onthullend verhaal gedeeld op haar Instagram. Geconfronteerd met aanhoudende speculaties, voelde Jamie de noodzaak om opheldering te geven over de geruchten die de ronde doen over hun relatiebreuk. “Ondanks alles hebben we na onze ontmoeting toch een unieke band gevormd…”

Onlangs brachten Steven en Jamie het treurige nieuws naar buiten dat de vonk in hun relatie was gedoofd. De speculaties over de reden van de breuk, waaronder vraagtekens over mogelijke ontrouw, namen toe. Zo meldde het gossipkanaal Reality FBI dat Jamie een affaire zou hebben gehad met de artiest Jeffrey Erens, ook bekend als Vieze Jack.

Jamie nam het heft in eigen handen door haar kant van het verhaal te delen op sociale media. Ze bevestigde de geruchten en erkende dat ze een ‘speciale vriendschap’ had ontwikkeld met Jeffrey. “Deze vriendschap zorgde voor spanningen thuis, waardoor de harmonieuze en liefdevolle sfeer die Steven en ik deelden, plotseling veranderde”, gaf Jamie toe.

Daarna gaf Jamie toe dat haar relatie met Jeffrey zich had verdiept tot meer dan ze ooit had verwacht of voorzien. Ze gaf aan dat haar gevoelens een andere richting opgingen. “Het is uiterst lastig om als koppel met zulke situaties om te gaan. Sommigen redden het, anderen niet.”

Hans Kazàn diep geraakt

Niet alleen Steven en Jamie hadden het moeilijk met de breuk, maar ook Hans Kazàn was diep geraakt. Volgens Shownieuws-deskundige en Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker was Hans in tranen toen hij de telefoon opnam en deelde hoe intens verdrietig hij was. Hij kon niet veel meer zeggen.

Steven en Jamie waren veertien jaar samen. Het stel trouwde in 2013 en heeft samen een zoon. Via Instagram maakten ze hun scheiding bekend. “Een beslissing die we – hoewel het ons verdriet doet – uit liefde hebben genomen”, schreven ze. “We houden nog steeds veel van elkaar en dachten dat we samen oud zouden worden, maar soms loopt het leven anders dan gepland.”

Afgelopen jaar verschenen Steven en Jamie nog samen in De Bondgenoten, zie de onderstaande video.

1:15 De gouden tips van Steven en Jamie! (De Bondgenoten)

Headerfoto: Peter Smulders