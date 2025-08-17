Steven Kazàn: Geen Spijt van Samenwerking met Vieze Jack!

Steven Kazàn diepbedroefd na affaire van Jamie met Vieze Jack

Steven Kazàn is erg aangedaan door de breuk met Jamie, die een affaire had met Vieze Jack (zie video). Toch heeft de goochelaar geen spijt van de videoclip die ze samen met Jeffrey, oftewel Vieze Jack, hebben opgenomen.

“Op het moment zelf was het een leuke ervaring om aan de clip mee te werken. Achteraf kun je altijd zeggen dat je dingen anders had moeten aanpakken. Zo zijn de dingen nu eenmaal gelopen”, verklaart hij in een interview met Weekend. Als hem gevraagd wordt of hij Jeffrey iets kwalijk neemt voor het feit dat hij er met zijn vrouw vandoor is gegaan, zegt hij: “Ik laat me daar niet over uit… Het is allemaal erg triest (zie onderstaande video). Of ik hierover met hem ga spreken, staat nog niet vast.”

Vertrouwen

Steven laat niet los of deze gebeurtenis zijn vertrouwen in mensen heeft geschaad. “Dat is persoonlijk, daarover wil ik niets kwijt. Ik probeer gewoon verder te gaan. Ik geloof nog steeds in ons, in Jamie en mij. Alleen is de situatie nu veranderd.”

Verandering

Of Jamie nu gaat samenwonen met Jeffrey, wiens huis naar verluidt te koop staat, weet Steven niet. “Wat ik wel weet, is dat dingen veranderen wanneer je uit elkaar gaat.”

Management

Jamie blijft voorlopig zijn manager. Steven vraagt zich af hoe hij zal reageren als zij en Jeffrey als een stel naar buiten treden. “Ik hoop dat alles goed komt, maar daar kan ik nu nog weinig over zeggen. Waar ik me momenteel op focus, is dat we alles voor ons gezin en mijn werk op een rijtje krijgen. Daarna zien we verder.”

Verdriet

Steven vertelt aan het tijdschrift dat hij niet boos is geweest op Jamie en dat hij geen hekel aan haar heeft. De negatieve berichtgeving raakt hem wel. “Het is intens wat er allemaal gebeurt in de media, dat heeft zeker impact op mij. Niet alleen vanwege haar, maar ook over ons als gezin. Voor Oliver is dit ook niet makkelijk, dat zijn de nadelen van bekend zijn.”

Nieuwe liefde

Ondanks alles blijft Steven in de liefde geloven. “Absoluut, altijd. Maar op dit moment houd ik me daar niet mee bezig.” Hij voegt zich niet bij degenen die na een scheiding snel een nieuwe partner vinden. “Ik vind het verbazingwekkend hoe sommigen een maand na een breuk alweer met iemand anders zijn. Zo ben ik niet. Als ik voor iemand ga, blijft die persoon lang in mijn systeem hangen.”

