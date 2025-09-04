Operettester Kitty Knappert Overleden op 95-jarige Leeftijd: Een Tijdperk Ten Einde

Overlijden van veelzijdige kunstenares Kitty Knappert

Kitty Knappert, bekend als danseres, operettester en actrice, is op 11 juli op 95-jarige leeftijd overleden. Al voor haar dertigste was Knappert actief bij diverse gezelschappen zoals het Regenboog Cabaret, het Residentie Operettegezelschap, Het Vrije Toneel van Cor Ruys en het Rotterdams Toneel. Later in haar leven richtte ze zich op andere artistieke disciplines.

Kitty Knappert, geboren in 1929 te Semarang, werd gedurende haar carrière vaak geprezen als een natuurtalent en had de capaciteiten om in meerdere kunstvormen uit te blinken. Haar artistieke reis begon al op jonge leeftijd met ballet. Toen ze op tienjarige leeftijd optrad in de Kurzaal, werd door een journalist van De Haagsche Courant voorspeld dat ze zich zou ontwikkelen tot een bovengemiddeld talent. Op dertienjarige leeftijd had ze haar eerste solo dansoptreden in Diligentia te Den Haag, waarbij ze op haar vijftiende tijdens een recital al werd beschouwd als de ster van de avond vanwege haar dynamische podiumprésence. Deze solo’s werden ondersteund door choreograaf en balletdanser Pieter van der Sloot.

Na haar MULO-tijd, op zestienjarige leeftijd, trad Knappert toe tot het Regenboog Cabaret van Willy van Hemert en Ko van den Bosch, waar ze danste met bekende namen als Fien de la Mar en Hetty Blok. Samen met haar moeder, vanwege haar minderjarigheid, ging ze op tournee door Indonesië waar ze een diepe indruk achterliet met haar optredens voor Nederlandse soldaten op Java, geprezen om haar gracieuze en technisch beheerste dansstijl.

Later werd Knappert door Victor Colani gevraagd voor hoofdrollen in zijn Residentie Operette. Hier bloeide ze op als een getalenteerde zangeres en actrice, en werd snel een favoriet van zowel pers als publiek. In producties zoals Bloemen van Hawaii en De Czárdásvorstin werd haar veelzijdig talent duidelijk zichtbaar, en ze werd geprezen om haar charmante en boeiende optredens.

In 1949 werd haar acteertalent opgemerkt door acteur Cor Ruys, die haar aannam bij Het Vrije Toneel. Ondanks dat het serieuze toneel een nieuwe uitdaging was voor Knappert, wist ze zich snel aan te passen en speelde ze in diverse voorstellingen zoals Zomer in de gember en Drie jongens één meisje. Later speelde ze nog drie jaar bij het Rotterdams Toneel, waar ze voornamelijk komische rollen vertolkte.

Op haar dertigste stopte Knappert abrupt met acteren, iets wat ze haar man jaren eerder had beloofd. Ze was zwanger en koos ervoor zich te richten op haar gezinsleven. Dit betekende echter niet het einde van haar artistieke carrière. Ze leerde het vak van tv-regisseur en maakte carrière bij de NCRV en later bij de Tros. In de jaren tachtig keerde ze kort terug naar het theater als regisseur.

Late in haar leven vond Knappert een nieuwe passie na haar hertrouwen met arts Rama Polderman, die haar introduceerde in de Vedanta-filosofie. Samen richtten ze een Centrum voor gezondheid en bezinning op, waar Knappert tarotkaarten legde. Na het overlijden van haar echtgenoot schreef ze ook boeken over de kabbala en het ouder worden. In haar boek De kunst van het leven combineert ze al haar levenservaringen, waarbij ze anderen inspireert hun talenten te benutten, gericht op het beoefenen van de levenskunst in plaats van de podiumkunsten.

