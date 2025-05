Op donderdag 22 mei was Windesheim het decor voor een evenement dat in het teken stond van moed, ontwikkeling en ondernemersgeest. Een van de hoogtepunten was de bekroning van Samuël van Dijk, student Bouwkunde en oprichter van Zostera, als Beste Studentondernemer van Windesheim 2025, zo bericht de hogeschool zelf.

“Zeegras heeft enorme voordelen bij de bouw van duurzame huizen. Het begon allemaal toen mijn oma me als kind een artikel liet lezen over daken van zeegras in Denemarken. Sindsdien heb ik de mogelijkheden van zeegras verkend en zijn we erin geslaagd om onze ideeën te transformeren naar bruikbare isolatieproducten voor duurzaam en schaalbaar bouwen”, vertelt Samuël van Dijk.

De jury verklaarde hun keuze door te stellen: “Deze ondernemer heeft de mogelijkheid gezien om de bouwindustrie te verduurzamen met een oplossing die niet alleen circulair, maar ook schaalbaar en haalbaar is. Zostera toont aan dat impact en innovatie samen kunnen gaan.”

Zostera produceert isolatiemateriaal van zeegras, een natuurlijke bijvangst uit de zee die CO2 vastlegt in plaats van uitstoot. Het product is 100% natuurlijk, brandveilig, volledig circulair en direct inzetbaar in de bouw. Samuël van Dijk ontwikkelt dit biogebaseerde alternatief vanuit zijn werklocatie bij ZWINC; een innovatieve hub voor start-ups en scale-ups.

Nieuw Talent

Niels Garritsen, student Werktuigbouwkunde, sleepte met zijn onderneming CoolCover, die elegante behuizingen voor airconditioners en warmtepompen ontwerpt, de titel ‘Nieuw Talent’ in de wacht en kreeg een aanmoedigingsprijs van 250 euro.

Samenwerking tussen studenten en opleidingen

Het evenement werd georganiseerd door het Windesheim Centre for Entrepreneurship in samenwerking met de studenten en werd gepresenteerd door studenten journalistiek Isabelle Bevers en Sem Taal. Deze samenwerking benadrukt de essentie van de dag: studenten nemen niet alleen deel, maar nemen zelf het voortouw – en krijgen de kans om hun ondernemerschap serieus te nemen en te ontwikkelen.

Collegetour

Een inspirerend onderdeel van het evenement was de collegetour met Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, en Lisa Stam, eigenaar van Michelinrestaurant Affect. Tijdens een open dialoog met de studenten deelden zij hun visie op ondernemen: durf te kiezen, blijf dicht bij jezelf en blijf altijd leren.

Ondernemersmarkt

Tijdens de Dag van de Studentondernemer kregen meer dan twintig studenten de kans om hun producten en diensten te presenteren op de ondernemersmarkt. Ze gingen in gesprek met bezoekers en deelden wat hen motiveert. De zes finalisten namen deel aan een panelgesprek waarin ze hun ervaringen en leerprocessen bespraken.

Windesheim stimuleert ondernemerschap als een vorm van persoonlijke ontwikkeling. Cankut Ercan van het Centre for Entrepreneurship benadrukt: “Voor ons is ondernemerschap een manier om studenten te laten groeien in zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, creativiteit en veerkracht. Het gaat niet alleen om een idee of een verdienmodel, maar om wie je bent, wat je drijft en wat je wilt bijdragen.”

Centre for Entrepreneurship

Studentondernemers krijgen intensieve begeleiding van docenten en coaches van het Centre for Entrepreneurship. Ze leren door te doen, door fouten te maken, door op te staan en door te zetten. Of een student nu doorgaat met een bedrijf of zijn ondernemende houding inzet binnen een organisatie: het gaat erom dat hij of zij een stap verder komt in persoonlijke ontwikkeling.

“Ondernemen is niet alleen een bedrijf opbouwen, het is ook jezelf opbouwen. Wie je bent, wat je drijft, hoe je met tegenslagen omgaat – dat bepaalt wie je als ondernemer bent. En dat is precies wat onze studenten hier laten zien.”

Ondernemerschap

Ondernemerschap biedt studenten de kans om zich te ontwikkelen en om een bijdrage te leveren aan de regio. Door studenten serieus te nemen in hun ondernemende ambities biedt Windesheim perspectief op groei, bijdragen en regionale betrokkenheid. Veel studentondernemers beginnen klein, maar hun ideeën en inzet hebben een impact – op de arbeidsmarkt, het mkb en de samenleving.

Windesheim gelooft dat jonge mensen die de ruimte krijgen om te ondernemen, leren hun eigen weg te kiezen en waardevol worden voor de wereld om hen heen. Hiermee versterken we niet alleen individuen, maar bouwen we ook aan een toekomstbestendige regio Zwolle.