Archeologen Ontdekken Oude Sarcofaag met Hercules op Drankfestijn: ‘Een Zeldzaam Gezichtspunt’

Eeuwenoude Sarcophaag Ontdekt met Drinkspel Scene

Israëlische archeologen hebben onlangs een oude sarcophaag onthuld die een tafereel toont dat vandaag de dag nog steeds herkenbaar is: een drinkspel.

De Israëlische Oudheidkundige Autoriteit (IAA) maakte de vondst bekend via een Facebookbericht op 9 juni.

De Romeinse sarcophaag, of doodskist, werd ontdekt op een archeologische locatie in de oude hoofdstad Caesarea.

Dit is de eerste vondst van dit type in Israël.

De marmeren sarcophaag beeldt een drinksessie uit tussen Dionysus, de god van de wijn, en Hercules.

Foto’s van de locatie tonen archeologen die stralen naast de ontdekking, die door de IAA als “spectaculair” werd beschreven.

“In het midden zien we Dionysus, de god van de wijn, en om hem heen een levendige entourage van een reeks mythologische figuren zoals Maenads (vrouwelijke volgelingen van Dionysus), satyrs, Hermes, Pan, leeuwen en tijgers,” aldus de verklaring van de IAA.

Archeologen waren aanvankelijk onzeker over wat de hele scène voorstelde, totdat de sarcophaag werd overgedragen aan het restauratieteam van de IAA, die de fragmenten samenstelde.

“Dankzij de restauratie zijn de scènes volledig onthuld,” zei de IAA.

Archeologen van de IAA vergeleken de ontdekking met “een scène uit een film.”

“We begonnen het zachte, lichte zand van de duin te verwijderen, toen plotseling de punt van een marmeren object verscheen,” werden archeologen Nohar Shahar en Shani Amit geciteerd.

“Het hele opgravingsteam stond opgewonden rondom, en terwijl we meer zand wegveegden, konden we niet geloven wat we zagen – delen van een sarcophaag, waarop figuren waren uitgehouwen: goden, dieren en bomen.”

Het paar voegde toe, “Elk onthuld fragment was indrukwekkender dan het vorige … [inclusief] een geheel intacte zijkant van de sarcophaag, die in het zand begraven was, werd ontdekt.

Wie won de Drinkwedstrijd?

Israëlische functionarissen onthulden het antwoord — wat vrij onverwacht is.

“De toestand van Hercules, afgebeeld op de sarcophaag als iemand die niet langer kan staan, wijst op het voor de hand liggende antwoord: Dionysus,” zei Shahar.

Shahar merkte ook op dat dit de eerste keer was dat een drinkscène tussen Dionysus en Hercules op een grafkist in Israël werd gevonden.

“Hoewel processies van de wijngod Dionysus een bekend motief zijn in sarcophagi uit de 2e en 3e eeuw na Christus, is deze specifieke drinkwedstrijdscène … ons hier vooral bekend in mozaïeken,” zei de historicus.

“In dit geval lijkt het erop dat de figuren niet alleen vieren – ze begeleiden in feite de dode op zijn laatste reis, waarbij drinken en dansen worden getransformeerd tot een symbool van bevrijding en overgang naar het leven in de volgende wereld.”

Zij voegde toe, “Deze sarcophaag biedt een ongewone kijk op het idee van de dood – niet als een einde, maar als het begin van een nieuw pad.”

IAA-directeur Eli Escusido zei ook dat de sarcophaag oude Romeinse percepties van het leven en geloof weerspiegelt.

Het zal in de toekomst voor het publiek te zien zijn.

“De sarcophaag ondergaat een nauwgezet conserveringsproces, dat na voltooiing het mogelijk zal maken om het aan het grote publiek te presenteren als onderdeel van onze inzet om het erfgoed van het land toegankelijk te maken,” zei de functionaris.