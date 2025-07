In de komende drie jaar zal het aantal huishoudens dat recht heeft op de volledige vergoeding van kinderopvangkosten gestaag groeien. Het demissionaire kabinet heeft besloten om de inkomensgrens voor deze vergoeding geleidelijk te verhogen en heeft hiervoor de nodige financiële middelen vrijgemaakt.

Al enige tijd is men bezig met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarbij de overheid 96 procent van de kinderopvangkosten rechtstreeks aan de opvanginstellingen zal betalen. Dit maakt de huidige kinderopvangtoeslag, die centraal stond in het omvangrijke toeslagenschandaal, overbodig. Hoewel de implementatie van dit nieuwe stelsel reeds meerdere malen is uitgesteld, onder meer tijdens de besprekingen van de voorjaarsnota, staat de invoering nu gepland voor 2029.

Overgang naar het nieuwe systeem

De regering heeft ervoor gekozen om stapsgewijs over te gaan op een systeem waarbij uiteindelijk iedereen 96 procent van de kinderopvangkosten vergoed krijgt. Dit geeft de opvangorganisaties voldoende tijd om zich aan te passen aan het nieuwe systeem, dat naar verwachting zal leiden tot een toename in de vraag. Dit speelt zich af in een sector die al te maken heeft met een nijpend tekort aan personeel.