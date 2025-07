Thomas van Groningen schittert als presentator: Ontdek zijn ‘Groot talent’ in De Oranjezomer!

Thomas van Groningen zal vanaf deze maandagavond en de komende periode de presentatie van De Oranjezomer op zich nemen (zie video). Zijn optreden als presentator van de talkshow wordt thuis door veel kijkers gewaardeerd.

Thomas neemt het presentatiestokje over van Johnny de Mol en zal blijven presenteren totdat Hélène Hendriks weer terugkeert. Zij is momenteel aan het herstellen van een rugoperatie.

1:21 Gezondheidsupdate van Hélène Hendriks

Veel kijkers blijken fan te zijn van Thomas, afgaande op de reacties op X. “Thomas is een groot talent als presentator van talkshows”, zei een kijker. Een ander voegde toe: “Thomas doet het erg goed! Hij vraagt goed door, heeft een snelle aanpak en weet precies wanneer hij van onderwerp moet wisselen. Uitstekend!”

Hier volgen meer reacties op X:

Afgelopen vrijdag heeft Rutger Castricum tijdens de laatste uitzending van De Oranjezomer aan Johnny de Mol een opmerkelijk cadeau gegeven. Hij overhandigde hem het spel ‘Wie is het?’, een knipoog naar kritiek van onder meer Angela de Jong.

De columniste van het AD had kritiek omdat Johnny niet goed op de hoogte zou zijn van het nieuws en namen door elkaar haalde of zelfs vergat. Johnny nam het cadeau met veel zelfspot in ontvangst. “Ik vind het geweldig”, zei hij lachend, waarna hij de kijkers bedankte voor het kijken.

De presentator had ook speciale woorden over voor Hélène Hendriks, voor wie hij inviel. Hij vertelde dat zij hem dagelijks een bericht stuurde of belde. “Als ik er even doorheen zat, was zij er altijd voor mij, ondanks haar eigen moeilijkheden,” zei hij.