Onderzoekers onthullen verrassend geheim achter perfect bewaarde ‘vreemde’ mummie

Onderzoekers hebben ontdekt waarom een “ongewone” mummie uit de 18e eeuw in Oostenrijk zo goed bewaard is gebleven – en de reden is zeer ongebruikelijk.

Onlangs is een studie over deze mummie gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Medicine. Deze zogenaamde “luchtgedroogde kapelaan” bevindt zich in de crypte van de kerk van St. Thomas am Blasenstein in Opper-Oostenrijk.

Historici denken dat de mummie hoogstwaarschijnlijk Franz Xaver Sidler von Rosenegg is, een vicaris die tijdelijk aan de parochie van St. Thomas was toegewezen ten tijde van zijn dood.

Hij was tussen de 35 en 45 jaar oud toen hij stierf en overleed tussen 1730 en 1780, volgens koolstofdatering. Uit de studie konden experts details over zijn leven achterhalen, waaronder zijn dieet.

“Hij had een hoogwaardig dieet gebaseerd op dierlijke producten van het land [en] vertoonde geen tekenen van zware lichamelijke arbeid,” merkte de studie op.

Ondanks zijn relatief gezonde levensstijl, geloven onderzoekers dat hij stierf aan een acute longbloeding na te lijden aan tuberculose.

“[Hij] was hoogstwaarschijnlijk een pijproker en leed aan chronische actieve longtuberculose met perifere en centrale (hilare) verkalkingen (primair tuberculosecomplex) en een holte in de rechter onderkwab met focale heterotope ossificatie en mogelijke actieve ontsteking,” detailleerde de studie.

Maar experts waren verbaasd toen ze het middengedeelte van de mummie onderzochten en ontdekten dat het gevuld was met merkwaardig materiaal – inclusief houtsnippers, takjes en stof.

“Het meest verrassend was dat we in de anders volledig intacte buik- (en bekken)holte uitgebreide opvulling met vreemd materiaal aantroffen, dat geïdentificeerd werd als een mengsel van houtsnippers, gebroken takjes, grote hoeveelheden stof van verschillende soorten, inclusief uitgebreid geborduurd linnen, en zelfs stukken zijde,” zei het artikel.

Onderzoekers kwamen ook een oplossing tegen gemaakt van zink, chloride en koper die leek te helpen bij het conserveren van het kadaver.

De oplossing was in de buikholte van de mummie ingebracht.

“Deze balsemmethode lijkt te hebben bestaan uit impregnatie met een hooggeconcentreerde zink-ionenoplossing (waarschijnlijk zinkchloride met kleine hoeveelheden arseen) en de toevoeging van koper,” zei de studie.

Onderzoekers voegden toe, “Het leidde tot een uitstekende staat van conservering van het [lichaam], terwijl het gezicht (en de schedel) en perifere extremiteiten minder goed bewaard waren.”

Professor Andreas Nerlich besprak de bevindingen in een e-mail met Fox News Digital, waarin hij opmerkte dat de balsemtechniek voorheen onbekend was.

“De meest significante factoren voor het balsemen van deze mummie waren de interne opvulling [van] stof en houtsnippers en de zinkchlorideoplossing,” zei de expert.

Hoewel werd vastgesteld dat de mummie een gezond dieet had, zei Nerlich dat die factor “duidelijk geen invloed had.”

De professor voegde toe, “We hebben geen idee of deze [balsem]techniek vaker is toegepast, maar dit is het eerste geverifieerde geval van zo’n behandeling. We hebben geen gegevens over het gebruik ervan in andere gevallen.”

De mummie is een van de meerdere goed bewaarde overblijfselen die de afgelopen maanden zijn bestudeerd en publiekelijk gerapporteerd.

Vorig jaar hebben archeologen een 2000 jaar oud graf in Italië geopend en vonden een mummie in “uitstekende staat.”

In maart werd een 130.000 jaar oude baby mammoet ontleed in Rusland.