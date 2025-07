In Utrecht hebben mbo-studenten nu de mogelijkheid om zich permanent in te schrijven bij het studentensportcentrum Olympos. Na een succesvolle tweejarige pilot, opgezet door de gemeente Utrecht, Olympos, diverse Utrechtse mbo-instellingen, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, waarbij jaarlijks honderd plekken voor mbo-studenten werden vrijgehouden, is dit initiatief nu een blijvende regeling geworden. Deze stap, oorspronkelijk voortgekomen uit een voorstel van studenten, markeerde de eerste keer dat sportfaciliteiten in Nederland op deze manier toegankelijk werden gemaakt voor mbo-studenten. Voortaan kunnen alle geïnteresseerde mbo-studenten een OlymPas aanvragen om tegen een gereduceerd tarief te sporten. Wethouder Dennis de Vries kondigde dit aan tijdens een commissiedebat over het mbo, aldus de gemeente Utrecht.

Dennis de Vries, wethouder voor mbo, zei: “Het is fantastisch dat wat begon als een pilot nu is omgezet in vast beleid. Mbo-studenten die bij Olympos sporten zijn nu de norm, niet langer de uitzondering. Dit bevestigt opnieuw het streven naar gelijkwaardigheid voor mbo-studenten in Utrecht. Zij verdienen een sportieve studententijd, net zoals hun medestudenten, met gelijke kansen en faciliteiten.”

Betrokkenheid bij sport

Gedurende de pilot werd onderzocht of er interesse onder mbo-studenten was om te sporten bij Olympos en of er aanpassingen nodig waren om volledige deelname mogelijk te maken. Uit de pilot bleek dat mbo-studenten blij waren met de keuzevrijheid om zich bij Olympos in te schrijven. “Het is eerlijk, iedereen krijgt dezelfde kansen, en dat is zoals het hoort”, aldus een mbo-student. Vooral de verlaagde tarieven van Olympos, mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onderwijsinstellingen waaronder nu ook mbo-instellingen, werden gewaardeerd. Mbo-studenten zijn ook te spreken over de faciliteiten van Olympos: een uitgebreid sportaanbod, een ontspannen sfeer en een laagdrempelige ontmoetingsplaats.

Van pilot naar langdurig partnerschap

Gezien de positieve resultaten van de pilot, zullen de gemeente Utrecht, Olympos en de Utrechtse mbo-instellingen op 16 juli 2025 officieel een overeenkomst tekenen om deze samenwerking voort te zetten. Ook de instellingen van het hoger onderwijs zijn verheugd over deze ontwikkeling.

Cees Verhoef, directeur van Olympos: “Ik ben verheugd dat nu alle mbo-studenten de kans krijgen om bij ons te sporten en zich aan te sluiten bij onze verenigingen. Dit is belangrijk voor sociale cohesie en het wegnemen van drempels.” Henk Vermeulen, bestuurder van Nimeto: “Sport is een cruciaal onderdeel van het studentenleven. We streven naar waardering voor ons onderwijs en onze studenten. Echte diversiteit betekent inclusiviteit in alles wat met studeren te maken heeft. Gelijke kansen tijdens de studententijd zijn cruciaal, omdat deze periode zo vormend is.”

Communicatie naar nieuwe mbo-studenten

Olympos en de Utrechtse mbo-instellingen zetten de komende tijd gezamenlijk in op communicatie naar (nieuwe) mbo-studenten over de sportmogelijkheden.

Inclusie van het mbo

Utrecht loopt voorop als het gaat om de inclusie van mbo-studenten. Er werd een gemeenschappelijke studentenraad opgericht, mbo’ers kunnen deelnemen aan de Utrechtse Introductie Tijd (UIT), en er is een manifest gepubliceerd voor respectvol taalgebruik over het mbo. Verder lanceerde de gemeente in 2025 het initiatief ‘Van selectie- naar talentenmaatschappij’, met een campagne, podcastserie, position paper en een petitie die breed werd ondersteund en voorgelegd aan de Tweede Kamer.