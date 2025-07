Doorzettingsvermogen loont: Selana’s e-step als eerste legaal op kenteken!

Na een zes jaar durende strijd met regelgeving en bureaucratische hindernissen, is de elektrische step van het Nederlandse bedrijf Selana nu volledig legaal. De oprichters Chingiskhan Kazakhstan en Max Schalow ontvingen als eersten het nieuwe kenteken, rechtstreeks van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. “We moeten nu snel opschalen, want we hebben al 10.000 voorbestellingen,” aldus de oprichters.

De langverwachte goedkeuring kwam in de vorm van een blauwe kentekenplaat, beginnend met de letter E, die nu pronkt op een Selana step. Dit markeert de step als de eerste die een nationale typegoedkeuring van de RDW heeft ontvangen, een moment waar veel stepenthousiasten naar uitkeken.

Vooral voor Chingiskhan Kazakhstan, die samen met Max Schalow Selana oprichtte, is dit een kroon op hun werk om de step legaal in Nederland op de markt te brengen. Dit officiële groene licht komt zes jaar nadat zij hun missie startten.

“Aanvankelijk wilden we de step ontwikkelen voor ons eigen deelsysteem,” vertelt Kazakhstan. “Toen bleek dat e-steps in Nederland niet legaal waren, switchten we naar e-bikes, maar we hebben de ontwikkeling van de step voortgezet.”

Geavanceerde functies

De Selana step is veel geavanceerder dan de elektrische steps die momenteel illegaal rondrijden, schat Kazakhstan op zo’n 300.000. De Selana is uitgerust met verlichting, degelijke remmen en zelfs richtingaanwijzers, en heeft natuurlijk een kentekenplaat. De step kan worden ontgrendeld met een smartphone en is ook voorbereid op gebruik in deelprogramma’s, vergelijkbaar met Lynk & Co. De prijs bedraagt 1.900 euro.

In andere Europese landen is de Selana step al verkrijgbaar, maar in Nederland bleef de focus op legalisatie. Na jaren van ontwikkelen, testen bij de RDW en eindeloos veel papierwerk – “Ik denk dat we 600 pagina’s aan documentatie hebben ingediend” – is de Selana Alpha de eerste ’traditionele’ e-step die volledig legaal op kenteken mag rijden in Nederland.

Er was al een categorie voor bijzondere bromfietsen, zoals de bekende Segway en de beruchte Stint, maar een step die zelfstandig rijdt zonder dat je hoeft te steppen, was er nog niet. Het ministerie en de RDW namen ruim de tijd om alle voorwaarden en veiligheidsregels vast te stellen.

Strenge eisen voor de fabrikant

“Het was een enorm proces,” bevestigt Kazakhstan. “We hebben prototypes gebouwd, documentatie opgesteld en veel geld geïnvesteerd, enkele miljoenen. De RDW beoordeelt niet alleen het product, maar ook de fabrikant, met dezelfde strenge eisen die ze stellen aan bedrijven als Tesla en Mercedes. Nederland is veel strikter met veiligheid dan andere Europese landen.”

Miljoeneninvestering zonder grote investeerders

Tot nu toe heeft Selana enkele miljoenen euro’s geïnvesteerd in de ontwikkeling van de e-step, aldus Kazakhstan. Dit geld kwam van angel investors en andere kleinere financiers, zonder de hulp van grote venture capital-fondsen.

“We willen een winstgevend bedrijf opbouwen en houden alles zo efficiënt en lean mogelijk. Alles draait om het product en de klanten, en tegenwoordig kun je met AI en andere tools veel processen automatiseren,” legt Kazakhstan uit.

De e-steps worden geassembleerd in Azië, waar Selana elk onderdeel nauwkeurig controleert en toezicht houdt op het gehele productieproces. “We moeten garanderen dat step nummer 10.000 identiek is aan het eerste model waarvoor we goedkeuring kregen. Dit was juist het probleem bij de Stint, die steeds veranderde.”

Bezoek aan het politiebureau

Hoewel Selana hoopte de step voor kerst 2024 legaal te hebben, bleek dit te optimistisch. Pas enkele weken geleden kregen Kazakhstan en Schalow te horen dat ze door de keuring waren. Nu zijn ze druk bezig met de productie op te voeren.

“Het zijn drukke tijden; we moeten snel alle onderdelen op de juiste plek krijgen om de eerste containers hierheen te krijgen. We hebben een lange lijst met voorbestellingen, meer dan tienduizend, en we willen deze mensen zo snel mogelijk bedienen.”

Na het evenement op het ministerie was er zelfs geen tijd voor een feestje, hoewel Schalow en Kazakhstan regelmatig evenementen organiseren voor andere startup-founders. Woensdag stapt Kazakhstan zelf op de eerste legale Selana. “Ik ga rondjes rijden voor het politiebureau en hoop dat een agent me aanhoudt en zegt dat e-steps illegaal zijn in Nederland.”

Geen herhaling van het VanMoof-verhaal

Selana is de eerste met het nieuwe kenteken. Zijn er geen concurrenten die hetzelfde proberen? Volgens de RDW zijn er verschillende aanvragen in behandeling, maar Kazakhstan wenst zijn concurrenten veel succes. “Misschien zijn ze over twee jaar klaar voor goedkeuring. In de afgelopen zes jaar hebben we al veel concurrenten zien falen.”

Ondertussen zoekt Selana naar een geschikte locatie voor een flagshipstore en hoofdkantoor, liefst in Amsterdam-Zuid. “Daar zijn de Tesla-rijders en andere mensen die kwaliteit waarderen. We richten ons niet op fatbike-rijders; we willen de Apple en Tesla van de e-steps zijn.” Ook wordt er gewerkt aan een netwerk van dealers en servicepunten. “We willen geen tweede VanMoof-verhaal.”

