Chappell Roan vs. Jorginho: Popster Vecht Terug Na Schokkende Beschuldigingen!

De Braziliaanse voetbalspeler Jorginho heeft op Instagram stevige kritiek geuit op Chappell Roan. Hij beweert dat de zangeres zijn dochter aan het huilen heeft gebracht door een beveiliger op haar af te sturen.

Jorginho’s vrouw Catherine Harding en hun dochter verbleven in hetzelfde hotel als de artieste. “Tijdens het ontbijt liep mijn dochter langs haar en wilde enkel bevestigen of zij het werkelijk was”, legt de voetballer uit.

Hij voegt toe: “Het ergste was dat ze haar niet eens benaderde. Ze liep langs, keek even om zeker te zijn, lachte en ging terug om bij haar moeder te zitten. Ze stoorde niemand.”

Reactie van Chappell Roan ‘niet proportioneel’

“Wat daarna plaatsvond was compleet uit proportie”, gaat Jorginho verder. “Een intimiderende beveiliger naderde hen aan hun tafel en sprak op een zeer agressieve wijze tegen mijn vrouw en dochter. Hij beschuldigde mijn dochter ervan dat ze ‘geen respect toonde’ en ‘lastig viel’.” De beveiliger dreigde zelfs met een klacht bij het hotelmanagement, volgens de voetballer. “Mijn dochter was volledig van streek en barstte in tranen uit.”

Jorginho, actief bij Flamengo, benadrukt door zijn ervaringen in de voetbalwereld het belang van “respect en grenzen”. “Wat daar gebeurde was dat niet. Het was gewoon een kind dat opkeek naar iemand”, stelt hij. “Niemand zou dit moeten meemaken, zeker een kind niet.”

“Zonder je fans ben je niets”, richt hij zich tot Roan. “En tegen alle fans: zij verdient jullie liefde niet.”

Chappell Roan spreekt beschuldigingen tegen

Op zondag reageerde Chappell Roan zelf. Ze ontkent stellig dat ze een beveiliger had gestuurd naar het jonge meisje in een hotel in Brazilië. De Amerikaanse zangeres vindt het “betreurenswaardig” dat het meisje, de dochter van Jorginho van Flamengo, overstuur raakte door de situatie.

“Ik zal mijn kant van het verhaal vertellen over wat er vandaag gebeurd is met een moeder en haar kind die te maken kregen met een beveiliger, die niet mijn persoonlijke beveiliger was”, vertelt de zangeres op Instagram, na de uitlatingen van Jorginho. Ze benadrukt dat het meisje en haar moeder haar niet eens benaderden.

Ik heb geen hekel aan kinderen. Dat is echt belachelijk. Chappell Roan

“Ik heb niemand gezien. Niemand kwam naar me toe. Ik zat alleen te ontbijten”, zegt ze. Ze verzekert verder dat ze geen beveiliger heeft gevraagd om de moeder en het kind te benaderen. “Het is oneerlijk dat de beveiliging zonder reden veronderstelt dat iemand slechte bedoelingen heeft. Dat strookt niet met waar ik voor sta.”

“Ik heb geen aversie tegen fans of tegen kinderen. Dat is werkelijk absurd. Het spijt me dat de moeder en het kind zich ongemakkelijk voelden door een misverstand. Dat hebben jullie niet verdiend.”