Na zijn recente verwijdering uit zijn functie onder het bestuur van Trump, zal voormalig directeur van het Kennedy Center, Marc Bamuthi Joseph, een belangrijke spreker zijn tijdens het evenement ‘The State of The World’ op het Nederlands Theater Festival in Amsterdam. Tijdens dit jaarlijkse interviewevenement delen internationale denkers en creatievelingen hun visie op de functie van kunst in roerige periodes. Deze discussie zal plaatsvinden op vrijdag 5 september in De Balie, als onderdeel van het NTF PRO programma voor professionals.

Kort na de machtsovername door de regering-Trump, werd Marc Bamuthi Joseph ontheven van zijn rol als directeur bij het Kennedy Center, een toonaangevend centrum voor podiumkunsten in Washington. Zijn ontslag maakt deel uit van een breder beleid gericht tegen de progressievere segmenten binnen de Amerikaanse culturele sector, die door de president als ‘te progressief’ werden bestempeld. Trump benoemde zichzelf kort na zijn aantreden bovendien tot voorzitter van het Kennedy Center en ondertekende verschillende decreten die de voortgang van meerdere door de federale overheid gesubsidieerde kunstprojecten belemmerden.

In zijn tijd bij het Kennedy Center ontwikkelde Marc Bamuthi Joseph vernieuwende programma’s die kunst, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapsopbouw combineerden. Volgens de organisatoren van het Nederlands Theater Festival, bood hij daarmee een nieuwe kijk op cultureel leiderschap. ‘Hij heeft zich in de media hard gemaakt voor de invloed van politieke en institutionele veranderingen op kunstenaars en culturele instanties, en op de maatschappij als geheel. Zijn kritische benadering en zijn doordachte visie op de functie van kunst in een verdeelde samenleving zijn de voornaamste redenen voor zijn uitnodiging naar Nederland,’ aldus de festivalorganisatie.

Op het festival zal hij onder andere zijn persoonlijke ervaringen delen over politieke censuur en uitsluiting in de Amerikaanse kunstwereld, de waarde van artistieke vrijheid in een tijd van grote verdeeldheid, en de rol van kunst als middel voor verzet, genezing en collectieve verbeelding.

Voorgaande sprekers bij The State of The World, een evenement dat sinds 2022 wordt georganiseerd, waren onder anderen Pussy Riot-voorman en activist Maria Alyokhina, de Afghaanse filmmaakster Sahra Mani en toneelschrijver en regisseur Nino Haratischwili.