Zon ontketent grootste zonnevlam in 30 jaar: Wat betekent dit voor ons op Aarde?

“Hier komt de zon” klonk nog nooit zo dreigend

De zon heeft onlangs een indrukwekkende vertoning van superverhit vuurwerk laten zien. Tussen 1 en 2 februari heeft onze lichtbron in het zonnestelsel vier krachtige zonnevlammen uitgestoten, waaronder een van de sterkste zonne-uitbarstingen in drie decennia. Deze uitbarstingen veroorzaakten verstoringen en verhoogden de kans op het zien van noorderlicht in de komende dagen.

De Solar Dynamics Observatory van NASA heeft beelden vastgelegd van deze felle viertal, afkomstig van een zonnevlekkencluster genaamd RGN 4366, die rond de zon draait om zich naar de aarde te richten, zoals gerapporteerd door BBC’s Sky At Night magazine.







Zonnevlam op het oppervlak van de zon vastgelegd door NASA’s Solar Dynamics Observatory tussen 1 en 2 februari.

Voor degenen die het misschien gemist hebben, zonnevlammen zijn krachtige energie-uitbarstingen die van de zon afkomstig zijn.

Alle vier de uitbarstingen waren van de X-klasse — de meest intense categorie, volgens Scientific American.

De meest opmerkelijke van het hemelse kwartet was een stralende X8.1-klasse vlam — de krachtigste sinds oktober 2024 en een van de top 20 sinds 1996, volgens SpaceWeatherLive.com.

Helaas was de impact niet alleen visueel. De X8.1 vlam veroorzaakte sterke radiozwartouts over een groot deel van de Zuidelijke Stille Oceaan, en verstoorde kortegolf radioverbindingen in Oost-Australië en Nieuw-Zeeland, meldde Space.com.







Illustratie van het Solar Dynamics Observatory ruimtevaartuig in een baan boven de aarde, gericht op de zon.

Ondertussen houden experts de tekenen van een geassocieerde coronale massa-ejectie (CME) in de gaten — wanneer plasma en magnetische deeltjes uit het oppervlak van de zon schieten.

Dit heeft het potentieel om aanzienlijke verstoringen te veroorzaken op aarde, zoals het beïnvloeden van radio-communicatie, GPS, satellieten, elektriciteitsnetten en zelfs ruimtevaartuigen en astronauten.

Gelukkig geeft de analyse van de CME geassocieerd met de X8.3 uitbarsting aan dat het merendeel van het zonneschroot ons naar het noorden en oosten zal passeren, mogelijk rakelings langs onze planeet op of rond 5 februari, volgens NOAA’s Space Weather Prediction Center.

Naast communicatiezwartouts zijn zonnevlammen ook in staat om spectaculaire aurora vertoningen te genereren wanneer zonnedeeltjes de bovenste atmosfeer van de aarde treffen en zich vermengen met de gassen daar.

In dit geval zou het zonnevuur de lichtshows zichtbaar kunnen maken in noordelijke regio’s van de VS en Canada.

Waarom deze grote uitbarsting? Zonneactiviteit is het hoogst in 23 jaar vanwege het zonnemaximum, wat de meest actieve fase van de 11-jarige cyclus van de zon is.

Volgens het Space Weather Prediction Center staat de eerder genoemde zonnevlekkencluster niet alleen tegenover de aarde, maar zijn de componenten de afgelopen dagen gegroeid. Voorspellers hebben dan ook een toename van activiteit in de regio voorspeld, wat betekent dat er mogelijk meer zonnevlammen op komst zijn.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post