Milone Reigman & Anne de Loos: Nieuwe Leiders Toneelacademie Maastricht!

Nieuw Leiderschap voor de Toneelacademie Maastricht

Met ingang van het komende academiejaar zullen Milone Reigman en Anne de Loos gezamenlijk de leiding nemen over de Toneelacademie Maastricht. De Loos, die reeds de functie van opleidingsmanager bekleedde, krijgt in Reigman een nieuwe collega die vanaf 15 augustus dezelfde rol zal vervullen.

Arjen Hosper, de directeur van de Faculteit Podiumkunsten aan Zuyd Hogeschool, ziet in de samenwerking tussen Milone en Anne een ideale match. “Hun complementaire achtergronden en benaderingen, gecombineerd met een gezamenlijke visie op de waarde van kunstonderwijs, beloven een dynamisch en effectief leiderschap, precies wat onze academie nodig heeft voor de hedendaagse en toekomstige uitdagingen,” aldus Hosper.

Milone Reigman, geboren in 1979 te Paramaribo, heeft een rijke achtergrond in de theaterwereld. Ze voltooide haar opleidingen in Theater & Educatie aan de HKU en Regie aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Gedurende de laatste vijftien jaar heeft zij diverse belangrijke rollen vervuld, waaronder hoofd artistiek programma bij Het Huis Utrecht, maker bij Productiehuis Rotterdam en coördinator educatie bij Likeminds. Reigman is momenteel actief als coach bij de masteropleiding DAS Creative Producing en heeft onlangs een fellowship ontvangen van de Academie voor Theater en Dans.

Volgens Reigman staat de Toneelacademie Maastricht aan de vooravond van een cruciale transformatie, waarin artistiek onderwijs, maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie op het makerschap centraal staan. Zij ziet deze nieuwe fase als een spannende en logische stap in haar professionele loopbaan.

Anne de Loos, geboren in Beesd in 1988, is sinds 2017 verbonden aan de Toneelacademie Maastricht. Zij begon als docent en organisator van de Master Theater en werd in januari 2024 benoemd tot opleidingsmanager, een rol die zij deelde met Rob Ligthert.

Dit jaar viert de Toneelacademie Maastricht bovendien haar 75-jarig jubileum, een mijlpaal die de instelling met trots zal markeren.

