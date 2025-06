Microplastics verwoesten je lichaam: ‘Het is schokkend’

Wel, dit is zorgwekkend.

Microplastics — vervelende deeltjes die onze lucht, water, voedsel en lichamen hebben verontreinigd — zijn in verband gebracht met een hoger risico op ontsteking, hormoonverstoring, DNA-schade, ademhalingsziekten en hartproblemen, onder andere gezondheidsproblemen.

Een recente studie wijst uit dat het inademen van microplastics een type witte bloedcel in de longen kan onderdrukken dat essentieel is voor het immuunsysteem, waardoor het risico op kanker en andere ziekten toeneemt.

“Voor mij is het vrij onthullend dat hoewel microplastics niet het gevaarlijkste agens zijn waarmee we in contact kunnen komen, ze allesbehalve onschadelijk zijn,” zei hoofdauteur van de studie Adam Soloff, universitair hoofddocent cardiothoracale chirurgie aan de Universiteit van Pittsburgh.

Microplastics zijn kleiner dan een gum op een potlood. Ze komen los van polyester kleding, autobanden en plastic flessen en tassen. Sommige worden opzettelijk vervaardigd voor persoonlijke verzorgingsproducten, zoals microbeads in exfoliërende scrubs, gezichtsreinigers en tandpasta’s.

Voor de nieuwe studie liet Soloff’s team muizen microplastics inademen om de effecten op hun lichaam te meten.

De minuscule plastic fragmenten werden gedetecteerd in hun lever, milt en colon. Sporen werden tot een week na het inademen ook in hun hersenen en nieren gevonden.

“Ademhalingsmicroplastics verspreiden zich systematisch na het passeren van de long,” legde Soloff uit. “Over het algemeen kunnen deze schadelijke effecten hebben op alle orgaansystemen en bijdragen aan een aantal ziekten.”

De onderzoekers hebben ook macrofagen gekweekt met verschillende maten van polystyreen microplastics. Styrofoam verpakkingen, wegwerpkoffiebekers en schuim zijn gemaakt van polystyreen.

Macrophagen zijn de meest voorkomende immuuncellen in de longen. Ze zijn cruciaal voor het verwijderen van beschadigde cellen en puin, het oplossen van ontstekingen en het bevorderen van weefselherstel.

Binnen 24 uur worstelden de macrofagen om bacteriën te omsluiten en te verteren, een cruciaal celproces dat fagocytose wordt genoemd.

“Toen we begonnen te discussiëren over deze blootstelling aan microplastics, was ik er zeker van dat de macrofagen ze gewoon zouden opeten (fagocyteren) en verteren (lysosomaal verwerken), en dat zou het einde zijn,” zei Soloff.

“Ik was echt verbaasd om te zien dat niet alleen de macrofagen worstelden om de plastics in vitro af te breken, maar dat macrofagen in de long deze deeltjes ook over tijd vasthielden.”

Goed nieuws is dat de onderzoekers ontdekten dat Acadesine, een medicijn dat voornamelijk wordt gebruikt voor de behandeling van acute lymfoblastische leukemie, enige macrofaagfunctie herstelde.

De resultaten werden maandag gepresenteerd op de conferentie van de American Thoracic Society in San Francisco.

Soloff’s team is van plan om de blootstelling aan microplastics in longweefsels te onderzoeken om een vroegtijdig waarschuwingssysteem te ontwikkelen voor het risico op longziekten en longkanker.