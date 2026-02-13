Microplastics toch niet overal in ons lichaam? Wetenschappers noemen onderzoek ‘onwaarschijnlijk’ en ‘lachwekkend’

Het leven in een wereld vol plastic is misschien toch niet zo slecht als we altijd hebben gedacht, of in ieder geval niet zo gevaarlijk.

Microplastics zijn overal in onze omgeving aanwezig: in de kleding die we dragen, de schoonmaakmiddelen die we gebruiken, het voedsel dat we consumeren, het water dat we drinken en zelfs de lucht die we inademen.

Lange tijd hebben wetenschappers gewaarschuwd dat deze vervelende deeltjes zich mogelijk ongemerkt in ons lichaam ophopen en een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid. Echter, een recent verslag in de Guardian zet dit verhaal op zijn kop.

Verschillende deskundigen hebben tegenover het medium verklaard dat sommige alarmerende beweringen over microplastics overdreven kunnen zijn, waarbij één expert de kritiek als een “bombshell” bestempelde.

“Dit dwingt ons echt om alles wat we denken te weten over microplastics in het lichaam te heroverwegen. Wat blijkt, is dat we eigenlijk nog niet veel weten,” zei Roger Kuhlman, een chemicus die voorheen werkzaam was bij de Dow Chemical Company, tegen de Guardian.

“Veel onderzoekers doen buitengewone beweringen, maar leveren niet eens gewoon bewijs,” voegde hij toe.

Kleine deeltjes, grote vragen

Een van de eerste onderzoeken die suggereerden dat microplastics het menselijk lichaam kunnen binnendringen, dateert uit 2018. Oostenrijkse wetenschappers analyseerden toen stoelgangmonsters van mensen uit acht landen en ontdekten dat elk monster microplastics bevatte.

Sindsdien zijn ze naar verluidt in bijna elk orgaan en weefsel gevonden, van placenta’s en testikels tot nieren, longen en levers.

Maar de Guardian ontdekte dat ten minste zeven breed geciteerde studies later werden betwist door andere wetenschappers. Een afzonderlijke beoordeling wees nog eens 18 studies af omdat ze een groot probleem over het hoofd zagen: menselijk weefsel zelf kan signalen produceren die plastic nabootsen, wat kan leiden tot valse positieven.

Dit omvat een rapport dat vorig jaar veel aandacht trok en beweerde dat het gemiddelde menselijke brein mogelijk het equivalent van een plastic lepel aan microplastics bevat.

“Het brein microplastic artikel is een grap,” zei Dušan Materić, een Duitse onderzoeker naar microplastics die medeauteur was van een brief die de studie betwistte, tegen de Guardian.

“Dat artikel is echt slecht, en het is zeer verklaarbaar waarom het fout is,” voegde hij eraan toe. “Vet is bekend om valse positieven voor polyethyleen te veroorzaken. Het brein bestaat voor [ongeveer] 60% uit vet.”

De hoofdauteur van de studie erkende de beperkingen van het onderzoek, maar zei dat de wetenschap nog in de kinderschoenen staat.

“Over het algemeen bevinden we ons gewoon in een vroege periode van het proberen te begrijpen van de potentiële gezondheidseffecten van MNPs (micro- en nanoplastics) en er is geen receptenboek voor hoe dit te doen,” zei Matthew Campen, professor aan de Universiteit van New Mexico, tegen het medium.

Claims onder vuur

Sommige wetenschappers hebben ook twijfels geuit over studies die bijzonder hoge niveaus van micro- en nanoplastics in het menselijk lichaam rapporteren.

“Gezien wat we weten over daadwerkelijke blootstelling in het dagelijks leven, is het biologisch onwaarschijnlijk dat die massa plastic daadwerkelijk in deze organen terechtkomt,” zei Cassandra Rauert, een milieu-chemicus die de leiding had over de beoordeling van studies die een belangrijke bron van valse positieven over het hoofd zagen, tegen de Guardian.

Een van de studies die haar beoordeling in twijfel trok, was een baanbrekend werk uit 2022 dat voor het eerst microplastics in menselijk bloed rapporteerde.

De hoofdauteur, professor Marja Lamoree van de Vrije Universiteit Amsterdam, wees beschuldigingen dat de bevindingen mogelijk verontreinigd waren af, zeggende dat de beoordeling de data “onjuist had geïnterpreteerd.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we microplastics hebben gedetecteerd,” vertelde ze aan de Guardian. “Maar ik heb altijd gezegd dat [de geschatte hoeveelheid] misschien twee keer lager of 10 keer hoger zou kunnen zijn.”

Andere experts zeggen dat ze nooit daadwerkelijk de soorten microplastics hebben gezien die sommige studies beweren te hebben gevonden in menselijke lichamen.

“Wanneer deeltjesmateriaal een levend organisme binnenkomt, inclusief het menselijk lichaam, ondergaan ze biotransformatie,” vertelde Fazel Monikh, een expert in nanomaterialen aan de Universiteit van Padua in Italië, aan The Telegraph.

“Zelfs als men het hoogst onwaarschijnlijke scenario zou aannemen waarin een intact deeltje een beschermd compartiment bereikt, zoals de hersenen, en vervolgens succesvol wordt gedetecteerd, zou het niet het uiterlijk behouden dat in de meeste gerapporteerde gegevens wordt getoond,” legde hij uit.

“Om deze redenen zijn de meeste gepresenteerde resultaten en hun interpretatie wetenschappelijk niet overtuigend voor mij, noch voor mijn collega’s die experts zijn op dit gebied,” zei Monikh.

‘Bangmakerij’ vermijden

Het rapport van de Guardian maakt duidelijk dat plasticvervuiling onmiskenbaar wijdverbreid is, en de critici die het citeert, beschuldigen niemand van wanpraktijken.

Hun zorg is eerder dat de haast om te publiceren, soms door teams met beperkte ervaring, mogelijk heeft geleid tot het nemen van sluiproutes en het overslaan van routine wetenschappelijke controles.

Het verbeteren van de kwaliteit van deze studies is cruciaal, zei Rauert, aangezien onzekere data kunnen leiden tot “bangmakerij.”

“We krijgen veel mensen die contact met ons opnemen, erg bezorgd over hoeveel plastic er in hun lichaam zit,” merkte ze op.

De zorg is dat microplastics giftige chemicaliën kunnen dragen die ontstekingen en celschade in het lichaam veroorzaken. Na verloop van tijd suggereert onderzoek dat dit hormonen kan verstoren, darmmicrobiomen kan schaden, cognitieve functies kan beïnvloeden, vruchtbaarheid kan verminderen en het risico op chronische ziekten kan verhogen.

“We willen de gegevens correct krijgen, zodat we onze gezondheidsinstanties, onze overheden, de algemene bevolking kunnen informeren en ervoor kunnen zorgen dat de juiste regelgeving en beleid worden ingevoerd,” zei Rauert.

Terwijl het publiek wacht tot de wetenschap zich verder ontwikkelt, zeggen zelfs sommige experts die studies over microplastics in het lichaam hebben bekritiseerd dat er geen reden is om potentiële risico’s te negeren.

“We hebben plastics in ons – dat is veilig aan te nemen,” zei Materić. “Ik neem zelf enkele voorzorgsmaatregelen, om aan de veilige kant te zijn.”

Dat omvat het vermijden van drinken uit plastic waterflessen en het opwarmen van voedsel in plastic containers – twee praktijken die onderzoek toont als belangrijke bronnen van microplastics in ons dieet.