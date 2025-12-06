Elon Musk mengt zich in 3I/ATLAS debat: Harvard wetenschapper wijst op buitenaardse oorsprong!

Onaangenaam Dichtbij

De komeet vliegt oncomfortabel dichtbij.

Er is flink gespeculeerd over de komeet ter grootte van Manhattan, 3I/ATLAS, die afgelopen donderdag naar verluidt het dichtst bij de zon zou zijn.

Tijdens deze nadering vertoonde de komeet enkele ongebruikelijke bewegingen, zoals het verdacht dicht langs Jupiter, Venus en Mars scheren. Dit heeft sommigen doen speculeren dat het wellicht om een buitenaards ruimteschip gaat.

In een recente aflevering van de podcast “The Joe Rogan Experience”, was Elon Musk, hoewel hij het niet zeker wist, van mening dat de komeet “aliens” kon zijn, aangezien er kennelijk meer dan alleen zwaartekracht invloed heeft op zijn baan.

Musk is er echter zeker van dat de enorme omvang van de komeet, die bijna volledig uit nikkel bestaat, en de mogelijkheid dat het een ruimteschip zou kunnen zijn, de potentie heeft om “een continent te verwoesten… misschien erger.”

“Als het inslaat, is het een echt probleem,” zei Rogan, terwijl Musk knikte, “waarschijnlijk zal het het merendeel van het menselijk leven doden.”

“Het hangt af van de totale massa,” zei Musk tegen de podcasthost. “In het fossielenbestand zijn er naar verluidt vijf grote uitstervingsgebeurtenissen, waarvan de grootste, de Permische uitsterving, bijna al het leven uitroeide, en dat gebeurde over meerdere miljoenen jaren.”

“Dan is er het Jura-tijdperk, die is vrij zeker door een asteroïde veroorzaakt… maar wat ze niet meetellen zijn de gebeurtenissen die slechts een continent vernietigen omdat die niet echt in het fossielenbestand verschijnen,” voegde de zakenman toe.

De verandering in pigment van de komeet baart experts ook zorgen.

“Dus, tenzij het genoeg is om een massa-uitstervingsgebeurtenis op aarde te veroorzaken, verschijnt het niet in een fossielenbestand dat 200 miljoen jaar oud is. Er zijn dus veel inslagen geweest die het leven op de helft van Noord-Amerika door de geschiedenis heen hadden kunnen vernietigen,” voegde hij eraan toe.

“En er is niets dat we er nu aan kunnen doen,” reageerde een geschokte Rogan.

NASA.com stelde oorspronkelijk gerust dat op het dichtstbijzijnde punt de komeet slechts op 170 miljoen mijl van onze planeet zou passeren, wat betekent dat het geen bedreiging zou vormen voor de aarde.

Echter, met de recente baan van ATLAS, beweerde Harvard-wetenschapper Avi Loeb in een recente blogpost dat de “niet-gravitationele versnelling wellicht de technologische handtekening van een interne motor zou kunnen zijn,” wat mogelijk ook de reden is achter de verandering in pigment van de komeet — helderder en blauwer — naarmate het onze zon naderde.

