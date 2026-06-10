Topverhalen week 22: Snoop Dogg, Eddy Grid: Nachten vol spanning voor deeptech!

Onze redactie heeft de meest interessante artikelen van de afgelopen week voor je uitgekozen. Deze week onder meer: een veiligheidscontrole die diepe technologische startups nachtenlang wakker houdt, Sam Rohn maakt opnieuw indruk met Eddy Grid, en wat Snoop Dogg beter snapt van leiderschap dan veel CEO’s.

De veiligheidstoetsing die dieptech-startups kopzorgen geeft

De afgekeurde overname van Solvinity door een Amerikaanse entiteit is een unicum: het is de eerste keer dat het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) adviseert een transactie te blokkeren. Voor startups in de dieptech-sector, die vaak leunen op buitenlands kapitaal, vormt dit een belangrijk teken. De toetsing is bedoeld om Nederland te beschermen maar brengt tegelijkertijd een hoop bureaucratisch gedoe, langere doorlooptijden en onzekerheid met zich mee voor zowel ondernemers als investeerders.

Waarom moet je dit lezen? Geopolitiek, nationale veiligheid en innovatie zijn steeds meer verweven. MT/Sprout-redacteur Philip Bueters bespreekt hoe je strategische technologie kunt beschermen zonder het investeringsklimaat te smoren.

Lees hier: Toezichthouder die Solvinity-overname stopt, zorgt voor hoofdpijn bij dieptech startups

Hoe CEO’s steeds vaker LinkedInfluencers worden

Van DAF-directeur Harald Seidel tot KLM-CEO Marjan Rintel: leiders profileren zich steeds meer op LinkedIn. Ze doen dit om vertrouwen, zichtbaarheid en reputatie te vergroten. Is dit slimme reputatiemanagement of kan deze zichtbaarheid ook negatief uitpakken voor bedrijven?

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Wilke Wittebrood onderzoekt de trend van de zichtbare CEO. Met inzichten van academici, reputatiedeskundigen en de bestuurders zelf over waarom persoonlijke zichtbaarheid belangrijk wordt en welke risico’s dit met zich meebrengt.

Lees hier: Zichtbare CEO’s: boost voor de reputatie of een risico? ‘Het gaat over jou, maar ook weer niet’

Een energiestartup die in twee jaar tijd 100 keer groter wordt

Netcongestie, batterijen, energiehandel en door AI aangedreven optimalisatie: Eddy Grid bevindt zich op het snijvlak van enkele van de grootste uitdagingen van de energietransitie. De startup zag zijn omzet in een jaar tijd groeien van 4 naar 40 miljoen euro en verwacht dit jaar die prestatie te evenaren.

Waarom moet je dit lezen? Een nieuw groeiverhaal van ondernemer Sam Rohn (33), die een cruciale rol heeft gevonden in de energietransitie door de toenemende complexiteit van het elektriciteitssysteem slim te managen.

Lees hier: Eddy Grid groeit 100 keer in twee jaar: ‘Ik ben zelf de bottleneck voor groei’

Het succes van Zeeman blijkt moeilijk te exporteren

Jarenlang werd Zeeman gezien als een van de meest opvallende succesverhalen in de retailsector. Dankzij slimme campagnes en een scherpe mix van lage prijzen en duurzaamheid groeide de textielgigant uit tot een geliefd merk. Maar buiten de Benelux blijkt dit succes minder vanzelfsprekend. Na jaren van verliezen sluit Zeeman tientallen winkels in Europa en heroverweegt het zijn internationale expansie.

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Wilke Wittebrood verklaart waarom het zo lastig is om een sterk nationaal merk internationaal succesvol te maken.

Lees hier: Het Zeeman-effect is niet zomaar te exporteren: textielgigant moet bijsturen buiten de Benelux

Wat Snoop Dogg beter begrijpt van leiderschap dan veel CEO’s

Van gangstarapper en voormalig bendelid tot een van Amerika’s meest geliefde publieke figuren. De transformatie van Snoop Dogg is niet alleen opmerkelijk, maar ook een les in modern leiderschap volgens columnist Simone van Neerven. Het gaat over kalmte uitstralen, bruggen bouwen, anderen laten groeien en authentiek blijven.

Waarom moet je dit lezen? Leiderschap is soms te vinden op onverwachte plaatsen. Simone van Neerven legt uit waarom CEO’s meer van Snoop Dogg kunnen leren dan van vele managementgoeroes.

Lees hier: Wat Snoop Dogg beter begrijpt van leiderschap dan veel CEO’s

Hier vind je het belangrijkste nieuws van week 22 2026:

Huawei beweert zonder ASML geavanceerde chips te kunnen produceren en de Belastingdienst meent dat PostNL de markt verstoort (dinsdag 26 mei)

De regering blokkeert een Amerikaanse overname van DigiD en Zeeman sluit tientallen winkels in Europa (woensdag 27 mei)

Nederland overweegt meer staatssteun voor startups en Amerikanen zijn ongerust na de blokkade van de DigiD-deal (donderdag 28 mei)

KPN ontwikkelt een Europese cloud samen met de Lidl-moeder en PostNL dringt aan op actie van de regering na een miljoenenverlies (vrijdag 29 mei)

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