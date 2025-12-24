Spectaculaire Faillissementen 2025: BALR., Van Lier, Rivièra Maison Onderuit!

In 2025 bleek het aantal failliete ondernemingen aanzienlijk lager dan het jaar ervoor, een periode waarin juist meer bedrijven het loodje legden. Maar welke opmerkelijke en grote faillissementen schuilen er achter deze droge cijfers? Van Lier, BALR., Rivièra Maison: deze en andere bedrijven hebben het afgelopen jaar hun deuren moeten sluiten.

De impact van de nasleep van de coronaperiode leek in 2025 mee te vallen. Ondanks schulden door belastingverplichtingen, hoge inflatie en geopolitieke onrust, wisten de meeste ondernemingen zich staande te houden.

Volgens gegevens van het CBS was het aantal faillissementen in Nederland tot november 2025 zelfs 15 procent lager dan in dezelfde periode in 2024. Het statistiekbureau hanteert de faillissementsgraad (het aantal failliete bedrijven per 100.000) om de cijfers vergelijkbaar te maken. Deze graad was in november 8,3, tegenover 9,7 het jaar daarvoor.

Dit zijn de koele cijfers. Hieronder volgen enkele van de meest opvallende faillissementsverhalen.

PeelPioneers: te laat operationeel

PeelPioneers, bekend als de moderne schillenboer, ging begin december failliet. De start-up verwerkte al jaren grote hoeveelheden sinaasappelschillen in een fabriek in Den Bosch, waaruit ingrediënten voor onder andere mayonaise, bier en schoonmaakmiddelen werden gewonnen. Wekelijks werd zo’n 250 ton schillen verwerkt. Ondanks de investering van 10 miljoen euro door partijen zoals de Europese Investeringsbank en Rabobank, duurde het te lang voordat de fabriek winstgevend werd, wat uiteindelijk leidde tot het faillissement.

A-ccelerator (Startupbootcamp Nederland): te weinig succesvolle exits

Met het faillissement van A-ccelerator eindigde dit najaar de bekende startup accelerator Startupbootcamp in Nederland. In andere landen blijven de programma’s bestaan, maar in Nederland zijn de activiteiten gestaakt. De verwachte inkomsten uit succesvolle exits van startups bleven uit, wat uiteindelijk resulteerde in het faillissement van de organisatie.

Soly: onderuit ondanks grote investeringen

De zonne-energie startup Soly, opgericht door de broers Patrick en Milan van der Meulen, ging failliet ondanks een investering van 30 miljoen euro door onder meer pensioenfonds ABP en Shell Ventures. Het bedrijf leed zware verliezen en kon de neergang in de markt niet weerstaan.

Big Ass Battery: verslagen door Chinese concurrentie

De Helmondse producent van batterijcontainers, Big Ass Battery, ging failliet door intense concurrentie van goedkope Chinese producenten en een kritische klantenkring. Een maand later maakte het bedrijf een doorstart, waarbij de nadruk kwam te liggen op dienstverlening in plaats van productie.

African Clean Energy (ACE): kooktoestellen slaan niet aan

African Clean Energy, een bedrijf dat schonere kooktoestellen ontwikkelde, ging failliet door tegenvallende verkopen. De combinatie van een kooktoestel met een zonnepaneel was financieel niet haalbaar.

BALR.: ten onder door coronaschulden

Het kledingmerk BALR., opgericht door voetballer Demy de Zeeuw en partners, ging failliet door een combinatie van stijgende kosten, dalende verkopen en opgebouwde schulden door de coronacrisis.

Rivièra Maison: het einde van een tijdperk

Rivièra Maison, een bekend woonmerk, verdween uit het straatbeeld na jarenlange financiële uitdagingen en veranderend consumentengedrag. Een maand na het faillissement volgde een doorstart, maar zonder de fysieke winkels.

Groupcard: tweede leven mislukt

Groupcard, uitgever van lokale cadeau- en stadspassen, ging failliet met grote gevolgen voor tienduizenden mensen die afhankelijk waren van deze passen. Een doorstart mislukte later dat jaar.

Van Lier: nieuwe start onder nieuwe eigenaar

Schoenenmerk Van Lier ging failliet, maar maakte een doorstart onder leiding van Nick de Ronde Bresser, bekend van het merk Mipacha.

Charly Cares: snelle doorstart

Het oppasplatform Charly Cares ging failliet, maar werd binnen 48 uur overgenomen, waardoor de dienst kon blijven bestaan.

Bax Music: failliet na familieruzie

Bax Music, een toonaangevende muziekwinkel, ging failliet na een familieconflict en aanzienlijke financiële problemen, waaronder een grote brand.

EWT: windmolenbouwer in de problemen

Windmolenbouwer EWT ging failliet na jaren van verliezen en onvoldoende steun van aandeelhouders.

Casa: geen redding na faillissement Blokker

Woonwinkelketen Casa ging failliet kort nadat de Belgische tak van het bedrijf ook failliet was verklaard. Alle Nederlandse winkels werden gesloten.

TrueKinetix: einde van een indoorfietsproducent

TrueKinetix, bekend van de innovatieve indoorfiets TrueBike, ging failliet na leveringsproblemen en een terugloop in verkopen na de coronacrisis.

Ook failliet gegaan in 2025:

Ocean Grazer

Taco Bell Nederland

Celavita

Monster Nederland

DyeCoo

Carpetright

