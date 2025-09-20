Nieuwe Vondst op Mars Onthult Verbluffende Aanwijzingen Over Oud Leven: NASA

Een kleine stap voor de mens, een reuzensprong naar het ontdekken van het Marsleven

Na jaren van onderzoek heeft de Perseverance rover van NASA enkele gestippelde stenen ontdekt die mogelijk het sterkste bewijs tot nu toe leveren van leven op Mars, volgens een baanbrekende studie gepubliceerd in het tijdschrift “Nature” op woensdag.

“Wat ik het meest opwindend vind aan dit monster is dat het kenmerken bevat die groot genoeg zijn om met het blote oog te zien, wat onderzocht zou kunnen worden om te testen op vroeger leven,” zei Michael Tice, medeauteur van de studie en lid van het Mars 2020-wetenschapsteam, volgens de Washington Post. “Dat is verrassend zeldzaam wanneer je bewijzen van oud microscopisch leven bestudeert.”

De rover ontdekte de “bouwstenen” terwijl hij door Neretva Vallis dwaalde, een oude rivierdal op de Rode Planeet. Miljarden jaren geleden voorzag dit intergalactische aquaduct het Jezero Krater, een vermeend voormalig meerbed, van water dat vermoedelijk de voorlopers van het leven bevatte.

Deze roodachtige, kleirijke modderstenen, de 25e van de meer dan 30 monsters die verzameld zijn sinds de Perseverance in 2021 begon met verkenningen op de Rode Planeet, bevatten koolstofmoleculen — een bouwsteen van het leven, volgens New Scientist.

Daarnaast waren ze ook bezaaid met groenachtige stippen, genaamd klaprooszaadjes en luipaardvlekken, die verrijkt waren met ijzerfosfaat en ijzersulfide, die op aarde vrijkomen wanneer micro-organismen organische stof consumeren.

“Het monster bevat wat wij geloven dat een potentiële biotekenmerk is (een kenmerk met een mogelijk biologische oorsprong),” zei Joel Hurowitz van Stony Brook University, hoofdauteur van de studie. “Microben zullen de organische stof eten en reageren met de modder, en het bijproduct van die reactie zijn deze mineralen.”

Hoewel de oorsprong van genoemd materiaal nog onduidelijk is, bestempelde Hurowitz deze kosmische stenen van eeuwen als “het eerste overtuigende signaal van organisch materiaal dat we hebben gehad sinds we landden in Jezero Krater.”

Natuurlijk betekent deze ontdekking niet dat we hebben bewezen dat buitenaardse wezens Mars bewoonden.

Wetenschappers hebben erop gewezen dat het een niet-biologische basis zou kunnen hebben, zoals een meteoriet, of dat het werd gevormd door hitte.

“Dat is een deel van de reden waarom we niet zo ver kunnen gaan om te zeggen: ‘Aha, dit is onomstotelijk bewijs van leven,” zei Hurowitz, volgens de Independent. “Alles wat we kunnen zeggen is dat een van de mogelijke verklaringen microbiëel leven is, maar er kunnen andere manieren zijn om deze set kenmerken die we zien te vormen.”

Desalniettemin verklaarde hij dat het “beschikbare bewijs verzameld door de rover,” inclusief het feit dat de stenen niet lijken te zijn verhit, sterker wijst op “de mogelijkheid van microbiële activiteit.”

Om te bevestigen dat dit inderdaad het geval is, zullen deze Marsstenen op aarde moeten worden geanalyseerd.

“Deze rotsen zijn primaire doelen in de zoektocht naar oud leven op Mars,” zei Dauphas, een professor aan de Universiteit van Chicago, in een e-mail. “Alleen een Mars-monsterterugkeer kan de miljardenvraag beantwoorden: ‘Was er ooit leven op Mars?'”

Helaas kan het terugbrengen van de ruimtestenen naar de thuisplaneet op zichzelf al een Odyssee blijken te zijn — zoals een geologische versie van de interstellaire survival-thriller “The Martian.”

Toen NASA oorspronkelijk Perseverance lanceerde in 2020, planden ze om de monsters tegen 2030 terug thuis te hebben.

Deze datum van terugkeer werd met nog tien jaar verlengd nadat NASA zijn budget voor de Mars Sample Return Mission had verlaagd.

In de tussentijd zullen wetenschappers misschien moeten vertrouwen op aardse simulaties om de levensvatbaarheid van oude aliens op Mars te bepalen, betreurde Hurowitz.

