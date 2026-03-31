Filemon Wesselink Laat van Zich Horen: Felle Reactie op Ruud de Wild Na Racisme Controverse

Filemon Wesselink heeft zich uitgesproken ter verdediging van radio-dj Ruud de Wild na een controversieel interview met documentairemaker Julie Ng. Ruud werd hevig bekritiseerd voor het interview en verliet afgelopen maandag zijn radioprogramma, omdat hij beweerde doodsbedreigingen te hebben ontvangen.

Julie, de regisseur van de documentaire Meer dan Babi Pangang, diende na het interview een klacht in wegens racisme bij de NPO. Filemon uitte in een artikel in de Telegraaf-bijlage Vrij zijn frustratie over de situatie. “Het ergert me enorm dat Julie Ng de racismekaart speelt naar aanleiding van vragen over babi pangang tijdens een radioshow,” verklaarde hij.

De PowNed-maker benadrukte dat Julie zelf had besloten om deel te nemen aan het programma. “Ze wist dus met wie ze te maken zou krijgen. Ruud de Wild is altijd al een provocerende persoonlijkheid geweest,” zei Filemon. “Het is belachelijk dat hij nu in zo’n absurd debat over racisme wordt gedwongen. Ga toch weg,” voegde hij eraan toe.

Petitie tegen anti-Aziatisch racisme in media

De kwestie heeft veel aandacht gekregen in de media, mede door het interview dat Ruud en zijn sidekick Lauren Verster hadden met Julie. Hierop volgend is er een petitie gestart tegen anti-Aziatisch racisme in de media. De initiatiefnemers van de petitie roepen minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op om actie te ondernemen.

Omroep PowNed heeft aangekondigd dat Ruud naar verwachting vanaf maandag weer te beluisteren is op de radio. In de tussentijd werd hij vervangen door Eddy Keur.

