Parktheater, Isala en De Muze: Uitgeroepen tot Theaters van het Jaar!

In het kader van de jaarlijkse theaterprijzen heeft de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) drie theaters bekroond als Theaters van het Jaar 2025. Tijdens een feestelijke ceremonie in Theater Heerlen werden Het Parktheater in Eindhoven, het Isala Theater in Capelle aan den IJssel en De Muze in Noordwijk onderscheiden. Elk theater ontving een speciaal door Carla Janssen-Höfelt ontworpen theaterstoel, die zij gedurende een jaar mogen tentoonstellen.

Het Parktheater won de prijs in de categorie ‘Grote Theaters’ (meer dan 650 zitplaatsen), terwijl het Isala Theater de topnotering in de categorie ‘Middelgrote Theaters’ (400 tot 650 zitplaatsen) voor zich opeiste. De Muze werd als beste beoordeeld in de categorie ‘Kleine Theaters’ (tot 400 zitplaatsen).

De VVTP, een samenwerkingsverband van 28 onafhankelijke theater- en muziekproducenten en impresariaten, vraagt haar leden jaarlijks om een beoordeling van de Nederlandse theaters. Dit oordeel wordt gevormd door zowel acteurs als technici, productieleiders en kantoormedewerkers.

Een eerste selectieronde vindt plaats op basis van objectieve criteria zoals het aantal geprogrammeerde genres, de voorstellingen van VVTP-leden en de zaalbezetting. Vervolgens wordt er door de leden gestemd via een gedetailleerde enquête die vragen bevat over Gastvrijheid, Producent/Samenwerking, Marketing/Publiciteit en Backstage faciliteiten. Bij deze beoordeling staat de combinatie van ‘liefde en passie voor het theater’ en ‘een hoge mate van professionaliteit’ centraal.

Vorig jaar waren de laureaten Parkstad Limburg Theater, De Kom, en Het Posthuistheater. Theaters die eenmaal winnen, worden drie jaar uitgesloten van deelname aan deze competitie.

