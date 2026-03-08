Harry Potter en de Transfobie Controverse: Wat Fans Moeten Weten

Recensent waarschuwt: Harry Potter en het Vervloekte Kind is meer dan alleen theater

Volgens Jeroen van Wijhe draagt de theatervoorstelling Harry Potter en het Vervloekte Kind, geproduceerd door Stage Entertainment, bij aan de financiering van J.K. Rowling’s controversiële acties tegen transgender mensen. ‘De opbrengsten worden gebruikt om haar campagne tegen transrechten te ondersteunen,’ stelt hij.

In een bericht van april 2025, laat J.K. Rowling weten blij te zijn met een recente beslissing van het Britse Hooggerechtshof. Op haar privéjacht, genietend van een sigaar en een drankje, viert ze de uitspraak die de term ‘vrouw’ in de Equality Act beperkt tot biologische vrouwen. Dit maakt het mogelijk om transgender vrouwen de toegang te ontzeggen tot specifieke vrouwenvoorzieningen zoals kleedkamers en opvanghuizen. Volgens Human Rights Watch opent deze beslissing de deuren naar discriminatie en segregatie van transgender personen in het VK.

De controversiële uitspraak kwam er na een bezwaar van de anti-transgender groep For Women Scotland, die de juridische definitie van een vrouw betwistte. Rowling steunde deze groep niet alleen publiekelijk via sociale media, maar doneerde ook een aanzienlijk bedrag van 70.000 pond (ongeveer 83.000 euro).

Rowling gebruikt haar invloed en financiële middelen regelmatig om de rechten van transgender personen aan te vechten. Met haar 14 miljoen volgers op sociale media promoot ze anti-trans accounts en valt ze trans activisten en politici aan die opkomen voor transrechten. In mei 2025 lanceerde ze het J.K. Rowling Women’s Fund, dat juridische steun biedt aan individuen en organisaties die strijden voor het behoud van sekse-specifieke rechten. Deze financiële steun zal waarschijnlijk gebruikt worden voor aankomende rechtszaken, voortvloeiend uit de eerder genoemde gerechtelijke uitspraak.

Waar komt het geld vandaan?

De belangrijkste inkomstenbron van Rowling is de Harry Potter franchise, waaronder de theaterproductie Harry Potter and the Cursed Child valt. Een verslag van Deadline uit 2023 onthulde dat Rowling hieraan 8,25 miljoen pond (ongeveer 9,4 miljoen euro) heeft verdiend sinds de première in 2016. De productie blijkt een wereldwijd succes, met significante winsten die voornamelijk naar Rowling en andere rechthebbenden vloeien.

Ter vergelijking, Ron Chernow, wiens biografie de basis vormde voor de musical Hamilton, ontvangt slechts 1 procent van de brutowinst. Rowling’s sterrenstatus en haar betrokkenheid bij zowel het intellectueel eigendom als de productie, stellen haar in staat om een groter deel van de winst op te eisen.

Deze maand introduceert Stage Entertainment de Nederlandse versie van Harry Potter and the Cursed Child in Scheveningen. Het spektakel en de nostalgie rondom Harry Potter zorgen voor uitverkochte zalen en hoge omzetten. In slechts drie dagen tijd werden er al 35.000 tickets verkocht, een recordaantal dat zelfs niet werd behaald door titels als Moulin Rouge! en Frozen. Hiermee draagt het grootste musicalbedrijf van Nederland bij aan het financieren van Rowling’s campagne tegen transrechten.

Als een van de grootste werkgevers in de Nederlandse theaterwereld, plaatst Stage Entertainment iedereen die betrokken is bij de productie voor een moreel dilemma. Hoewel het werk biedt in een onzekere sector en op een vaste locatie, steunen zij indirect een omstreden zaak. De discussie richt zich vaak op de keuze van acteurs om deel te nemen aan deze productie, maar het is belangrijk om te erkennen dat niet iedereen het privilege heeft om werk af te wijzen.

Voor het publiek en de pers ontstaan er ook dilemma’s. Media kunnen moeilijk om een grote productie als deze heen en critici moeten vrij zijn om een voorstelling op artistieke waarde te beoordelen. Toch hoop ik dat redacties naast hun recensies ook aandacht zullen besteden aan de bredere impact van Harry Potter en het Vervloekte Kind, zolang het verbonden is aan J.K. Rowling. Het spektakel mag dan betoverend zijn, de achterliggende impact is dat zeker niet.

