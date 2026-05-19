Cortazu en Labfresh scoren miljoenen: Je grootste fans als topinvesteerders!

In samenwerking met Eyevestor – Heb je ooit overwogen om financiering te verzamelen via je eigen klanten of volgers? De kledingmerken Cortazu en Labfresh hebben onlangs miljoenen euro’s opgehaald met behulp van Eyevestor. Deze ondernemers zijn ervaren in crowdfunding en kennen de kneepjes van het vak. “We betrekken onze klanten bij elke fase van ons proces.”

Het lijkt wel alsof het geld binnenstroomt als water. Labfresh, opgericht door Kasper Brandi Petersen en Lotte Vink, wist in 2025 door middel van twee obligatieleningcampagnes via Eyevestor maar liefst 1,8 miljoen euro op te halen voor verdere groei. Beide campagnes waren binnen 48 uur voltooid.

Aanvankelijk begonnen met antibacteriële overhemden die opmerkelijk goed vlekken weerstonden, is Labfresh nu uitgegroeid tot een merk dat een breed assortiment van tijdloze basisitems biedt, zoals T-shirts, broeken en truien. Ze hebben winkels in Kopenhagen, waar Petersen vandaan komt, Amsterdam, en de Mall of the Netherlands. Deze winkels zijn allemaal geopend met financiering die direct afkomstig was van de fans van het merk.

Betrokkenheid van klanten bij elke fase

Petersen verwacht binnenkort nog twee winkelopeningen en meer zijn onderweg. Hij vertelt over de recente succesvolle obligatieronde: “Elk jaar betaal ik 142.000 euro aan rente. Als ik die overmaak, delen we dat moment in een video. Het voelt goed, omdat het dankzij onze klanten is dat we deze groeistappen hebben kunnen zetten.”

Dit illustreert wat Petersen heeft geleerd over de kracht van crowdfunding en aandelenfinanciering: “We houden onze klanten betrokken bij alles wat we doen.”

Cortazu heeft al 800.000 euro opgehaald

De aandelencampagne van het duurzame outdoormerk Cortazu, geleid door Wouter de Roy en zijn team, is nog in volle gang, maar de teller staat al boven de 800.000 euro. Dit is al ver boven de initiele 500.000 euro die nodig was voor het basisgroei scenario, en nadert het maximum van 1 miljoen euro. “We mikten op een half miljoen, maar het enthousiasme was veel groter dan verwacht. Dit momentum gebruiken we nu om extra kapitaal op te halen,” zegt De Roy, die een belang van ruim 11 procent aanbiedt tegen een pre-money waardering van ruim 7,9 miljoen euro.

Het feit dat groeiende ondernemers tegenwoordig ook buiten de bank om financiering kunnen regelen, is bekend. Maar de manier waarop Cortazu en Labfresh dit aanpakken, op basis van hun ervaringen, is indrukwekkend. Hebben zij nog adviezen voor andere ondernemers?

Eerste stappen via Kickstarter

Wat betreft hun ervaring: deze gaat bij beide terug tot de start. “We wilden een impactvol outdoormerk opzetten dat klanten prachtige avonturen biedt en samen de wereld een beetje mooier maakt. We vergroenen bijvoorbeeld 100 vierkante meter land per verkocht product in samenwerking met JustDiggit,” zegt De Roy. Hij en zijn compagnons begonnen in 2017 met een eerste campagne op Kickstarter, het bekende Amerikaanse crowdfundingplatform.

“Die campagne was een groot succes: we haalden 350K op uit pre-orders van meer dan 50 landen. Dat was operationeel een uitdaging. Plotseling moesten we klanten over de hele wereld bedienen terwijl we onze supply chain opzetten.”

Na dit eerste succes overleefde Cortazu, en volgden nog vier Kickstarter-campagnes. “Het werd een manier om nieuwe producten te testen. Wat goed liep in de crowdfunding, namen we op in onze collectie. Het is ook nog eens duurzaam: je produceert alleen wat je hebt verkocht.”

Klaar met venture capital

De oprichter van Labfresh was even klaar met venture capital nadat hij zijn vorige startup, de kledingbox op abonnement The Cloakroom, had verkocht. “Die gingen voor agressieve groei met een hoge burnrate. Dat vond ik niet leuk, dus besloot ik Labfresh op te bouwen zonder vc’s, samen met mijn vrouw als medeoprichter, en in ons eigen tempo.”

In de loop der tijd kwamen er wel angel investors aan boord, maar de eerste stappen zette Labfresh in 2017 ook via Kickstarter. “Als consumentenmerk wil je verschillende financieringsbronnen hebben, en het is logisch om daar te beginnen. Je kunt je productontwikkeling niet voorfinancieren, dat doe je door het product via een crowdfundingplatform aan te bieden. Zo start je en trek je investeerders aan.”

Maar je kunt niet blijven doorgaan met het weggeven van aandelen, zegt Petersen. En bancair krediet? “Ik gebruik mijn bank al 13 jaar alleen om betalingen te regelen. Toen we naast de webshop ook een fysieke winkel wilden openen, vroegen we dat aan onze klanten: zou je willen dat we een winkel openen, en zo ja, zou je erin willen investeren? Drie weken later hadden we het geld.”

Dit leidde in 2021 tot de eerste financieringscampagne voor de flagship store in Amsterdam, en een jaar later herhaalde Labfresh de crowdfunding voor de vestiging in Kopenhagen. “De winkels draaien goed en genereren voldoende marge om de leningen terug te betalen.”

1,8 miljoen aan obligaties

Op Eyevestor hebben Brandi Petersen en Vink vorig jaar flink uitgepakt. Ze gaven obligaties uit ter waarde van 1,8 miljoen euro, met een looptijd van 4 jaar en een rente van 7 procent. Natuurlijk hebben de ondernemers ook naar andere platforms voor mkb-obligaties of sharefunding gekeken. De keuze viel op Eyevestor omdat het platform goed in elkaar zit en het meest voordelig bleek.”

Cortazu kreeg na de Kickstarter-fase ook informal investors aan boord, maar trok, anders dan Labfresh, wel werkkapitaal aan via de bank. “Het was steeds een combinatie van bescheiden rondes, telkens voldoende om weer uit te kunnen breiden. Onze groei is voornamelijk gebaseerd op de omvang van de voorraad en het budget voor marketing en sales om die te verkopen, zeker nu we nog beperkt via retail verkopen.”

Financiering met marketingvliegwiel

De stappen werden steeds groter, maar Cortazu was, met een omzet van 2,3 miljoen euro in 2025, klaar voor een sprong naar 25 miljoen over 6 jaar. “We groeiden gemiddeld 25 à 30 procent per jaar en dit leek ons het juiste moment om onze marketinginspanningen op te schalen voor meer nieuwe klanten,” zegt De Roy.

Volgens De Roy was een aandelenuitgifte aan de community die zijn merk de afgelopen jaren had opgebouwd de logische keuze. “Mond-tot-mondreclame en e-mailmarketing kunnen je merk een boost geven, dat heb ik van andere ondernemers gehoord die sharefunding deden. Logisch ook: je nieuwe mede-eigenaren hebben een incentive om je te promoten. Zo sla je twee vliegen in één klap. Het is financiering ophalen met een marketingvliegwiel.”

Cortazu versterkt band met fans

Nu versterkt Cortazu de band met zijn trouwste fans, zegt De Roy, iets wat een investering door een venture capitalfonds niet oplevert. “En heel eerlijk: gezien onze omvang zijn we te klein voor hen. Of ze willen wel een miljoen investeren, maar tegen een waardering die veel te laag is voor waar we nu staan.”

Voor de aandelenuitgifte kwam Cortazu terecht bij Eyevestor. “Het fijne van een platform als Eyevestor is dat je niet voor elke transactie naar de notaris hoeft, en dat aandeelhouders er de certificaten kunnen verhandelen. Hoewel ik denk dat de meesten hun stukken nog wel even zullen aanhouden, gezien onze groeimogelijkheden.”

Bedrijf in public bouwen

Die sterke band met de klanten delen de mode-ondernemers. Brandi Petersen: “We bouwen ons bedrijf in public, we delen alles via sociale media en we hebben een appgroep waarin we dagelijks praten met een selecte groep uit onze achterban. Mensen met relevante vaardigheden aan wie we continu om advies of hulp vragen. In de aanloop naar de obligatieronde op Eyevestor ben ik op LinkedIn en in onze nieuwsbrief elke week gaan schrijven. Ook over wat er niet goed ging, zoals de waterschade in Kopenhagen vlak voor de opening, en als we een slecht verliesgevend kwartaal hebben.”

Ook in de financiën neemt Brandi Petersen zijn klanten – waaronder dus steeds meer investeerders – mee. “Ik snap dat ondernemers niet graag hun winst- en verliesrekening delen, of hun forecasts. In 2025 hebben we ons slechtste jaar ooit gedraaid, met maar 6 procent groei. Er ging veel fout, hoewel we nog wel winst draaiden, maar er zijn nu toch 1500 mensen die dachten in een snelgroeiend bedrijf te hebben geïnvesteerd. Wat denk je? Niet één persoon heeft geklaagd.”

Bereid klanten voor op financiering

Wat zijn de belangrijkste lessen die Labfresh heeft voor andere ondernemers die financiering willen ophalen bij de crowd? “Ik dacht dat obligaties een beetje te exotisch waren voor consumenten, daarom zijn we er pas vorig jaar mee begonnen. Maar dat valt dus reuze mee,” zegt Petersen.

Maar belangrijker is toch, dat je je klanten voorbereidt op die financiering. “Ik spreek zoveel mensen die falen omdat ze out of the blue zo’n campagne starten. Je hebt je klanten nog nooit een mail gestuurd met je gezicht erboven en vraagt ze dan om geld? Zelfs met de 120.000 mailadressen die wij hebben verzameld, geef ik je dan weinig kans.” Op LinkedIn heeft de oprichter van Labfresh zijn volgers dus bewust opgewarmd.

Faseer de fundingcampagne

“Dan is het geen cold launch. En je knipt zo’n aankondiging van de campagne op: eerst gaat die naar de beste leads, dat zijn de mensen op de wachtlijst en je beste klanten. Daarna volgen de mensen op iets grotere afstand, die je dan kunt laten zien dat er al flink is geïnvesteerd.”

De Roy van Cortazu doet hetzelfde en noemt het tranches: “Wij hebben niet zo’n aanlooptijd gebruikt als Labfresh. We hebben de campagne net voor kerst live gezet en zijn begonnen met de warmste contacten die al interesse hadden getoond om te investeren, en daarna de volgende laag. Maar de eerste weken deel je dus nog niks met de buitenwereld. Om te eindigen bij de koudere leads: posten op de socials, mailen, en bellen met geïnteresseerden.”

Sharefunding is niet eenmalig

Zie financiering via de crowd ook niet als een eenmalig iets, tipt Brandi Petersen. “Het is beter om elk jaar met een kleinere ronde terug te komen dan één grote klapper te maken. Voor aandelen geldt: begin met een bescheiden waardering, dan heb je in volgende rondes nog ruimte om die op te voeren.”

De Roy heeft in principe nog tot december om de teller door te laten tikken tot dat miljoen, maar kan de ambities voor Cortazu inmiddels ruimschoots gaan waarmaken. En hij sluit niet uit dat hij Eyevestor een keer zal gebruiken om via een obligatielening nieuwe plannen of extra voorraad te financieren. “Maar of het nou om equity gaat, voorverkoop of leningen via de crowd, het begint met het verhaal.”

Hou je investeerders op de hoogte

En ook als de buit binnen is, moet je je crowd wel blijven informeren over het reilen en zeilen van je business, zegt Labfresh-oprichter Brandi Petersen. “Ik heb zelf heel veel gecrowdfund, maar van de meerderheid van de merken krijg ik nooit updates. Dan voel ik me niet gewaardeerd als investeerder. Of ze delen alleen hoe geweldig het gaat, maar geven de bottom line niet weg. Stel je kwetsbaar op: het ging minder afgelopen kwartaal, maar dit gaan we doen om het te fixen.”

Volgend jaar is Labfresh 10 jaar oud. Brandi Petersen: “Als we dan weer groeien met minimaal 20 procent en een gezonde winst maken, willen we een kleine IPO doen, een beursgang tegen een mooie waarde die aandeelhouders de kans biedt een exit te maken als ze dat willen. We zijn in 10 jaar tijd gegroeid van 0 naar 10 miljoen euro omzet. De komende 10 jaar willen we van 10 naar 100 miljoen gaan.”