Nicolette Kluijver uit dankbaarheid: Gezondheid, liefde en gezin voorop!

Vandaag viert Nicolette Kluijver haar 41ste verjaardag en deelt op Instagram hoe dankbaar ze is voor haar leven. Ze beschrijft zichzelf als een “geluksvogel”, gezegend met goede gezondheid, omgeven door liefde en een prachtig gezin. In 2017 werd Nicolette gediagnosticeerd met longkanker, waarvan ze snel herstelde.

“Elke dag brengt nieuwe herinneringen en waardevolle momenten. Ik zie dit niet als iets vanzelfsprekends, maar als een kostbaar geschenk”, zegt Nicolette. “Mijn verjaardagswens is om nog vele jaren van het leven te mogen genieten”, voegt ze toe bij een strandfoto met de hashtag #cheerstolife.

Hotel in Gambia

Afgelopen zomer kondigde Nicolette Kluijver, bekend van Expeditie Robinson, aan dat zij en haar partner Milan Zolak een hotel hebben gekocht in Gambia. Dit avontuur begon tijdens een bezoek aan het land in West-Afrika, waar ze vorig jaar tijdens haar veertigste verjaardag lokale schoolkinderen hielpen door schooluniformen te financieren.

Over dit nieuwe project gaf Nicolette onlangs een update in Shownieuws. Ze deelde dat het hotel in oktober zijn deuren zal openen.

0:50 Nicolette Kluijver vertelt over de voortgang van haar hotel in Gambia

Stressvol maar opwindend

“Het is stressvol, maar we kijken er enorm naar uit. We zijn bezig met het opleiden van personeel. De kamers worden gerenoveerd, en de vloer van het restaurant is gelegd. Ik ga met de kinderen en Milan in de herfstvakantie weer naar Gambia. Het is een ongelofelijke droom die uitkomt”, vertelt Nicolette.

Ze vertelde eerder aan RTL Boulevard dat het gebouw achttien kamers heeft. Het doel van hun reis naar Gambia was om kinderen te helpen aan schooluniformen, zodat ze naar school kunnen gaan.