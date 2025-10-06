Ontdek: Kim Kardashian’s Verbluffende Nieuwe Look!

De recente haartransformatie van Kim Kardashian, waarbij ze koos voor een korte, vinnige Pixie Cut, heeft veel aandacht getrokken tijdens de Paris Fashion Week. Veel mensen vinden dat ze nu sprekend lijkt op haar moeder Kris Jenner, wat zeker als een compliment gezien kan worden. Kim was zeker niet de enige die de aandacht trok tijdens het evenement…

Normaal gesproken is Kim bekend om haar lange, iconische haar, maar ze begon de maand oktober met een radicaal andere stijl.

Hierdoor realiseer je je hoe ondergewaardeerd de schoonheid van je moeder werkelijk is.

Met haar nieuwe korte kapsel maakte Kim een opvallende verschijning op de Paris Fashion Week en de reacties van fans op deze gedurfde verandering waren overwegend positief. Veel mensen merkten op hoeveel ze nu op haar moeder Kris leek. Een reactie op het Instagram-bericht hieronder was: “Ik moest even twee keer kijken, dacht dat het Kris Jenner was!” Een ander voegde eraan toe: “Hierdoor realiseer je je hoe ondergewaardeerd de schoonheid van je moeder werkelijk is.”

Lees hieronder verder…

Afgelopen zaterdag had Kim al een foto met haar pixie cut op Instagram geplaatst, zodat haar volgers al een glimp konden opvangen van haar nieuwe look. Er werd wel gespeculeerd of het misschien een pruik was of dat ze daadwerkelijk haar haar had laten knippen.

Kim staat erom bekend dat ze regelmatig haar look verandert, en zoals hieronder te zien is, wisselt ze haar donkere haar soms af met blonde lokken. Het blijft echter altijd een beetje een mysterie of er echt een schaar aan te pas is gekomen of dat het een pruik betreft.

Lees hieronder meer over een andere opvallende verschijning…

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, was na een decennium weer aanwezig bij Paris Fashion Week. Hoewel ze geen uitgesproken look had, was haar aanwezigheid op zichzelf al voldoende om op te vallen. Reacties zoals “Waarom loopt ze zo?” en “Wat doet zij hier?” waren veelgehoord onder het Instagram-bericht hieronder.

Sommige fans namen het in de reacties op voor Meghan, maar de kritiek was overweldigend.