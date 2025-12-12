Dorian Bindels verrast: Hij krijgt rol in populaire serie!

Dorian Bindels sluit zich aan bij de cast van de bekende AVROTROS-serie Woeste Grond. Het derde seizoen van deze soap, dat onder andere de opmars van wolven en een criminele bende belicht, is vanaf maandag 22 december elke dag te zien om 19.30 uur op NPO 1.

In de serie neemt Dorian de rol op zich van Bram Peeters, een dierenarts die met zijn vrouw Dounja (gespeeld door Anne Lamsvelt) en haar twee kinderen naar een dorp verhuist. Over het verschil met zijn vorige rollen vertelt Dorian aan Veronica Superguide:

“De opnamesnelheid is vergelijkbaar met GTST, waar je in een grote studio met kleine, huiselijke sets en kartonnen muren werkt. Maar hier stond ik echt op een boerderij, omringd door dieren. Het was even wennen, normaal is het stil op de set, maar hier had ik een kalf in mijn armen dat deed wat het wilde. Dit zorgt ervoor dat je meer in het moment bent en minder ruimte hebt om als acteur afgeleid te raken.”

8:58 Soap in de provincie enorm populair

Dorian woont samen met zijn verloofde Bertrie Wierenga en hun 1-jarige dochter Lena nabij Amsterdam. De opnames vonden plaats aan de andere kant van het land: “We begonnen vaak vroeg met filmen in Twente, dus verbleef ik in een hotel in de buurt. Dit betekende soms dagenlang van huis zijn. Ik ben dat gewend van mijn werk, maar nu ik vader ben, is het toch anders. Ze groeit zo snel op, en daar wil je geen moment van missen.”

Volle agenda

Verder blijft Dorian tot de zomer betrokken bij de musical 40-45, terwijl Bertrie vanaf januari in Malle Babbe speelt. Dorian: “Het kost ons soms een halve dag om onze agenda’s op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk om je energie goed te verdelen. Je wilt niet constant naast je kind op je telefoon zitten om alles te regelen. Het is een uitdaging waar ik nog steeds mee worstel.”

Over de impact van het vaderschap zegt hij: “Vaderschap heeft mij veranderd. Ik ben perfectionistisch en als een scène niet gaat zoals ik wil, kan dat mijn stemming behoorlijk beïnvloeden. Sinds de geboorte van Lena kan ik dingen makkelijker loslaten, omdat ik minder belangrijk ben geworden. Dat gepieker is minder bepalend voor mijn leven geworden.”

1:59 Vandaag Inside, Het Jachtseizoen en Woeste Grond maken kans op Gouden Televizier Ring

Genomineerd voor een Televizier-Ring

Woeste Grond was één van de drie finalisten voor de beste tv-show tijdens de laatste Gouden Televizier-Ring Gala, wat de populariteit van de serie benadrukt (zie video hierboven). De prestigieuze prijs ging uiteindelijk naar Vandaag Inside.

Hoofdrolspeler Hendrik Jan Bökkers, die in deze serie debuteerde als acteur, was ook genomineerd voor de Televizier-Ring Acteur, maar viel helaas buiten de prijzen.