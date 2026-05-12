Taskforce waarschuwt: Gemeenten falen in aanpassing lonen en prijzen!

Gemeentelijke Cultuursubsidies Blijven Achter bij Stijgende Kosten

Uit een uitgebreide analyse door de Taskforce culturele en creatieve sector blijkt dat de indexatie van cultuursubsidies door gemeenten niet voldoende is om de toegenomen kosten te dekken. Dit leidt tot een geleidelijke afbraak van de culturele sector. “Niet indexeren staat gelijk aan bezuinigen op het culturele aanbod, de betrokken organisaties en de positie van de creatieve makers,” aldus de Taskforce.

De Taskforce, een samenwerkingsverband van meer dan honderd sector- en belangenorganisaties, constateert dat de financiering van culturele initiatieven ernstig onder druk staat door kostenstijgingen in onder meer energie, personeelskosten en huurprijzen. Om financiële problemen en een afname van culturele activiteiten te voorkomen, benadrukken zij het belang van het opnemen van de indexatie van cultuursubsidies in de gemeentelijke begrotingen. Gezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor zestig procent van de publieke financiering van cultuur, is deze kwestie des te urgenter.

Jeroen Bartelse van Kunsten ’92 geeft aan dat een passende aanpassing van lonen en prijzen tussen de vier en vijf procent zou moeten liggen. Uit een initiële evaluatie door de Taskforce blijkt echter dat slechts enkele gemeenten dit percentage daadwerkelijk halen. Zo heeft Amsterdam de subsidies dit jaar geïndexeerd met 4,7 tot 5,2 procent. Rotterdam, Utrecht, Deventer en Apeldoorn volgen met respectievelijk 4,22 tot 4,4 procent, 4,1 procent en 3,5 tot 4,1 procent. Andere gemeenten zoals Heerlen met 2 procent, en Bussum (Gooise Meren), Hoorn, Helmond en Kerkrade met 0 procent, blijven ver achter. Deze inconsistentie leidt tot een oneerlijke behandeling van culturele instellingen door het hele land, wat vooral regionale initiatieven voor talentontwikkeling benadeelt. “Hierdoor dreigt culturele verschraling,” aldus de Taskforce.

Oproep tot Structurele Indexering van Cultuursubsidies

Vandaag roept de Taskforce alle gemeenten op om de indexatie van cultuursubsidies systematisch af te stemmen op de inflatie. Ze verzoeken het Rijk om de gemeente- en provinciefondsen voldoende te financieren. “Alleen op deze manier kan de financiële continuïteit van culturele activiteiten, creatieve makers en organisaties gegarandeerd worden. Een passende indexatie stelt culturele en creatieve organisaties in staat hun maatschappelijke functies te blijven vervullen,” stelt de Taskforce.

In november vorig jaar adviseerde de Raad voor Cultuur al in haar rapport ‘Ieder zijn aandeel’ om een recht op indexatie wettelijk vast te leggen in het nieuwe cultuurbeleid.

De Taskforce is nog bezig met het ontwikkelen van een volledig overzicht en nodigt lezers uit om eventuele aanvullingen en correcties door te geven via info@kunsten92.nl.

Beeld: Herman van Bostelen

