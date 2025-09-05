Nieuwe Flodder Cast Uitgelekt: Bekende Namen Onthuld!

De langverwachte heropleving van het legendarische Flodder is een feit. Tatjana Simic heeft bevestigd dat ze opnieuw in de huid van het geliefde personage Kees zal kruipen. Maar wie zijn de andere acteurs die we kunnen verwachten?

Dankzij een tip aan Shownieuws is er een foto opgedoken waarop een lijst met alle acteursnamen staat. Opvallende namen zijn Katja Schuurman, Isa Hoes, André Dongelmans en Horace Cohen. Laatstgenoemde, die gestalte geeft aan Henkie in Flodder, reageerde toen Shownieuws hem belde, maar ‘kon niet veel zeggen’. Dat was echter al veelzeggend, aldus expert Bart Ettekoven.

Ettekoven voegt toe: “Er zal waarschijnlijk ook een Oma Flodder zijn, want we zagen een oudere actrice op de lijst, en er wordt ook een Baby Flodder toegevoegd.” De eerste beelden van de opnames kun je hier bekijken.

8:13 Tatjana Šimić keert terug als Kees Flodder?! ‘Ik ben benaderd’

Tatjana Simic opnieuw als Kees

Vorig jaar onthulde Tatjana op Radio 538 dat de iconische productie terug zou keren: “Ik ben benaderd, we zijn er druk mee bezig. We zijn nog aan het uitzoeken hoe we dit precies gaan aanpakken en wat het gaat worden. Het wordt allemaal zorgvuldig gevormd.”

Productiehuis NewBe liet destijds weten dat er gewerkt wordt aan een spin-off. Verdere details werden niet vrijgegeven, maar daar had Tatjana naar eigen zeggen moeite mee. Ze bevestigde daarom haar betrokkenheid: “Ik ben benaderd voor de rol van Kees, maar meer kan ik niet onthullen. Er komen nog meer verrassingen aan.”

Ze twijfelde lang of ze de rol weer op zich moest nemen. “Ik heb eerst drie keer nee gezegd: ik denk niet dat ik het moet doen.” Met een lach: “Ik ben in de 60, moet dit nog wel? Ik zou beter Ma Flodder kunnen spelen.” In de video hieronder een overzicht van het werk van Tatjana, ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag.