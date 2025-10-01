Tijdens de Troonrede van Koning Willem Alexander werden termen als theater, kunst en cultuur niet genoemd. Vooral op het gebied van cultuur was Prinsjesdag 2025 een dag zonder noemenswaardig nieuw beleid.

Met een demissionair kabinet in 2025, net zoals in 2021 en 2023, is er sprake van een begroting met beperkt nieuw beleid, waarbij ook weinig aandacht is voor kunst en cultuur. Belangenorganisatie Kunsten ’92 heeft de voorstellen in de Miljoenennota doorgelicht die directe of indirecte effecten hebben op de cultuursector.

Positieve aspecten:

Btw: het lage btw-tarief van 9% voor cultuur, media, boeken en sport blijft gehandhaafd in de Miljoenennota.

Vestigingsklimaat & Economisch potentieel: het belang van een robuust vestigingsklimaat en economisch potentieel wordt onderstreept in de Miljoenennota.

Gemeentefonds: overeenkomstig de beslissingen in de Voorjaarsnota is de kloof in het gemeentefonds verminderd tot een kloof.

Maatschappelijke diensttijd: er zijn nieuwe kansen voor maatschappelijke diensttijd, waarbij culturele organisaties een cruciale rol kunnen vervullen.

Innovatie stimulans: via het Nationaal Groeifonds krijgt de creatieve industrie in 2026 € 32,3 miljoen voor de Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC), gericht op digitale immersieve technologieën.

Onderwijskansenregeling: de geplande bezuinigingen op de onderwijskansenregeling zijn van de baan, wat gunstig is voor cultuureducatie en brede talentontwikkeling.

Museum Panorama Mesdag wordt een nationaal museum en ontvangt jaarlijks een bedrag van 1,8 miljoen euro.

Voor het jaar 2026 is er een eenmalig extra budget van 10 miljoen euro beschikbaar voor projecten gerelateerd aan het slavernijverleden.

Uit de begrotingen van de ministeries van BZK, Defensie, OCW, LVVN en VWS zijn middelen vrijgemaakt voor een nationale bijdrage aan de oprichting van een AI-fabriek.

Nadelen: