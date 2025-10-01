Romeinse Gladiatoren Verscheurden Bruine Beren: Archeologisch Bewijs Ontdekt

In een arena vond werkelijk gruwelijk geweld plaats.

De sensationele voorstellingen van gevechten tussen mensen en dieren in de “Gladiator”-films blijken niet zo ver gezocht te zijn als sommigen wellicht dachten. Wetenschappers in Servië hebben namelijk het eerste fossiele bewijs gevonden dat een bruine beer het in de arena opnam tegen menselijke tegenstanders.

“Het is waarschijnlijk dat deze beer aan meer dan één spektakel heeft deelgenomen,” schreven de auteurs van de ondraaglijke studie, die maandag werd gepubliceerd in het tijdschrift “Antiquity”.

De wetenschappers kwamen tot deze conclusie door analyse van een gefragmenteerde schedel van een bruine beer, die in 2016 werd opgegraven in de buurt van het amfitheater bij Viminacium, een Romeinse militaire post in het hedendaagse Servië, meldde Livescience.

Deze vondst was onderdeel van een dierengrafplaats, inclusief de botten van een luipaard, die vlakbij de ingang van de arena met 7.000 zitplaatsen werd ontdekt, daterend uit de 2e eeuw na Christus. Deze ontdekking van een ‘huisdierenbegraafplaats’ stond in contrast met eerder onderzoek waaruit bleek dat dieren die in de arena werden gedood, werden geslacht.

Deze gruwelijke vondst bewees waarschijnlijk dat de genoemde beer deelnam aan intersoortelijke doodswedstrijden.

“We kunnen niet met zekerheid zeggen of de beer direct in de arena is gestorven, maar het bewijs suggereert dat het trauma tijdens de spektakels plaatsvond en de daaropvolgende infectie waarschijnlijk aanzienlijk heeft bijgedragen aan zijn dood,” vertelde hoofdauteur Nemanja Marković, een senior onderzoeksmedewerker aan het Instituut voor Archeologie in Belgrado, aan Live Science.

Hoewel historische verslagen en kunstenaars vermelden dat Baloo deelnam aan gladiatorenshows, markeerde deze ontdekking het “eerste osteologische (bot-gerelateerde) bewijs voor de deelname van bruine beren aan Romeinse spektakels.”

Het is nog onduidelijk op welke barbaarse manier het dier gedwongen werd te concurreren.

Desalniettemin had dit gewonde beest gedwongen kunnen worden om te vechten met andere dieren of “venatores”, gladiatoren die gespecialiseerd waren in jagen – vergelijkbaar met de beruchte berengevechtscène uit “Game Of Thrones”.

Hoe dan ook, de schedelinspectie toonde aan hoe wreed deze ‘gemengde’ vechtkunsttentoonstellingen konden zijn. Met behulp van oude DNA-analyse bepaalden onderzoekers dat het dier mannelijk was en waarschijnlijk afkomstig was uit “de lokale Balkanpopulatie van bruine beren,” meldde de Daily Mail. Ze concludeerden dat de vechtende huisdier ongeveer zes jaar oud was toen hij stierf – mogelijk door de grote laesie op de schedel.

Deze hoofdwond vertoonde tekenen van genezing en tekenen van infectie.

Dit suggereerde dat hij ten tijde van zijn dood leed aan de verwonding, die onderzoekers vermoeden dat deze kon zijn toegebracht door een speer van een ‘venator’.

Ondertussen duidde de overmatige slijtage aan de hoektanden verder op “kooikauwen”, wat aangeeft dat de grizzly-gladiator voor een lange periode achter tralies zat, mogelijk omdat hij herhaaldelijk werd getoond in Viminacium.

“Deze beer werd waarschijnlijk jarenlang in gevangenschap gehouden, niet slechts weken,” zei Marković.

Belangrijker is dat deze vondst een tragische “blik op het belang van bruine beren in spektakels door het hele Rijk” bood, schreven de auteurs van de studie.

Dit is niet het eerste bewijs dat gladiatorengevechten niet strikt man-tegen-man waren.

Afgelopen voorjaar ontdekten archeologen recentelijk skeletresten in York, Engeland die bewijzen dat deze krijgsslaven het opnamen tegen leeuwen om de bloeddorst van de oude Romeinen te stillen.