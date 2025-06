Met het project Brand New Musicals bundelen 26 theaters hun krachten om een platform te bieden aan opkomende musicaltalenten voor landelijke tournees. De openingsproductie Tradwives, de musical van Club Satelliet zal in mei 2026 in première gaan tijdens het Festival O., gehouden in het Oude Luxor Theater te Rotterdam.

Brand New Musicals is een samenwerkingsverband geïnitieerd door programmeurs Luuk Adema (Stadsschouwburg Utrecht) en Joy Kreiken (Zwolse Theaters), met ondersteuning van regisseur Anouk Beugels (Stichting Nanoek) en Hans Blik, de zakelijk directeur van Festival O. Dit initiatief beoogt nieuwe musicalmakers een duwtje in de rug te geven, vooral nu zij door het wegvallen van structurele subsidies minder ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

Het programma De Nieuwe Musical, dat gisteren van start ging op Festival O., stond in het teken van de toekomst van de Nederlandse musical. Het programma bood een mix van previews van nieuwe musicals en een paneldiscussie. Op verzoek van moderator Eline de Jong, leverden choreograaf Cody Schuitemaker, regisseur Kiki Jaski en componist Jan Groenteman elk hun visie op de toekomst van dit genre.

Schuitemaker benadrukte het belang van een sterkere rol voor choreografen vanaf het begin van het creatieproces van musicals. Vaak worden zij pas in een later stadium, tijdens de repetities, betrokken.

Jaski sprak over actrices die genoodzaakt waren van carrière te veranderen omdat het steeds lastiger werd rollen te bemachtigen. Zij pleit voor meer aandacht voor leeftijdsdiversiteit binnen producties om de sector inclusiever te maken.

Groenteman maakte zich sterk voor het belang van live muzikanten in musicals, in tegenstelling tot het gebruik van orkestbanden, wat een kostenbesparende maatregel is van grote producenten. Hij verwees naar het succes van de Britse musical The Curious Case of Benjamin Button (2024), waarin de acteurs niet alleen acteren, zingen en dansen, maar ook een instrument bespelen.

Groenteman benadrukte verder dat grote producenten meer verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen in het ontwikkelen van nieuw werk, ondanks de financiële risico’s die zij vaak te groot vinden. Volgens hem ligt de focus te veel op het bereiken van een specifieke doelgroep en te weinig op de artistieke potentie van een musical in ontwikkeling.

Op de website van Brand New Musicals kunnen geïnteresseerde musicalmakers zich nu al inschrijven voor de editie van 2027. In december zal de definitieve selectie plaatsvinden.