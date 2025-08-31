Het Zuidelijk Toneel heeft de Prijs van de Kritiek 2025 in ontvangst mogen nemen. Deze onderscheiding is toegekend door de verzameling van Nederlandse theatercritici en is een erkenning voor het nieuwe artistieke leiderschap van Sarah Moeremans. De groep wordt geprezen voor hun ‘seizoen vol vernieuwende, rijke en gelaagde voorstellingen, waardoor zij zich als een van de meest boeiende BIS-instellingen van Nederland hebben geprofileerd’.

Onder de inspirerende leiding van Sarah Moeremans, de nieuwe artistiek leider, heeft Het Zuidelijk Toneel zich ontpopt als een van de meest intrigerende BIS-instellingen in Nederland, volgens de Nederlandse Theatercritici:

Een mix van creatieve geesten, reeds samengebracht door Piet Menu, en het beste jonge talent dat door Moeremans werd aangesproken, resulteerde in een buitengewoon rijk, vernieuwend en gelaagd spectrum. Stefaan Van Brabandt bereikte een hoogtepunt in zijn filosofenreeks met Schopenhauer; Ada Ozdogan vervolgde haar vervreemdende cinematografische wereld in Holly Goosebumps; en Silke van Kamp bracht een krachtig feministisch statement met F*ck Lolita. De lovende kritieken zijn duidelijk: zelden heeft een BIS-gezelschap zo’n artistiek succesvol jaar gekend als Het Zuidelijk Toneel in 2024-2025.

De Kring van Nederlandse Theatercritici (KNT) selecteert jaarlijks een laureaat voor de Prijs van de Kritiek. Deze kan toegekend worden aan een persoon, instelling of initiatief die of dat een significante positieve impact heeft gehad op theater, muziektheater, dans, mime en/of cabaret in het afgelopen jaar. De prijs wordt uitgereikt sinds 1967 en bestaat uit een bronzen beeldje, ontworpen door theatervormgever en beeldend kunstenaar Michiel Johannes Jansen. Onder de vorige winnaars bevinden zich namen als Orkater, De Warme Winkel en Romana Vrede. De ceremonie voor de overhandiging van de prijs zal later dit seizoen plaatsvinden, op een moment dat in overleg met de winnaar wordt bepaald.