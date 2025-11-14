Intelic uitgeroepen tot meest uitdagende bedrijf van 2025: Winnaar Challenger50!

In 2025 heeft Intelic de prestigieuze MT/Sprout Challenger50 Award in de wacht gesleept. Als ontwikkelaar van software voor zelfsturende militaire drones staat het bedrijf nu te boek als de meest prominente marktvernieuwer van het jaar. Intelic streefde hierbij de finalisten Leyden Labs en Cead voorbij.

Tegenover de traditionele aanpak van defensiegiganten zoals Lockheed Martin, die vasthouden aan gesloten systemen, zet het Nederlandse startup Intelic nieuwe normen voor militaire operaties. Intelic ontwikkelt software die het mogelijk maakt voor militaire drones om autonoom en in coördinatie te opereren, welke nu reeds gebruikt wordt op de slagvelden in Oekraïne.

Hun Nexus platform maakt het mogelijk voor drones om zelfstandig te navigeren, zowel in de lucht, op land als op zee, zonder constante sturing vanaf de grond. Het unieke aan deze software is dat het compatibel is met drones van verschillende fabrikanten.

Dit heeft als voordeel dat legers niet langer afhankelijk zijn van dure gesloten systemen van een enkele leverancier. In plaats daarvan kunnen ze een diversiteit aan drones inzetten die via de software van Intelic als een eenheid functioneren. De drones regelen zelf hun opstijgen, patrouilleren en landen.

Binnen iets meer dan een jaar is het bedrijf gegroeid van 15 naar 45 werknemers, heeft het 2 miljoen euro aan financiering opgehaald en verkoopt het nu honderden licenties in Oekraïne.

Een toegewijd team met een maatschappelijk doel

‘De jury was bijzonder onder de indruk van de maatschappelijke betekenis en urgentie van de missie van Intelic’, vertelt juryvoorzitter Philip Bueters, chef lijsten van MT/Sprout. ‘Met hun software bouwen zij aan een toekomstig leger dat grotendeels zelfstandig zal opereren. Tegelijkertijd redt hun dronesysteem nu al levens in oorlogsgebieden.’

‘Opvallend was de gedrevenheid van het team, dat zowel over een duidelijke visie beschikt als over concrete ervaring in het veld’, voegt Bueters toe. ‘De schaalbaarheid van een softwareoplossing is bovendien veel groter dan bij een puur hardware-gebaseerde aanpak. Intelic positioneert zich als een pionier in Europa op het gebied van autonomie, met overtuigende resultaten bij grote defensiepartijen en waardevolle ervaringen op het slagveld.’

Verdere leden van de Challenger50 jury dit jaar waren ondernemers/investeerders zoals Robert Verwaayen (Keen Venture Partners), Bernadette Wijnings (SemmieWealth, medeoprichter Blanco), Sven Bakkes (Lumo Labs), Eva Rennen (winnaar van de Challenger50-award 2024 van Nostics) en Erik de Heer (EYnovation).

De Challenger50 is mede mogelijk gemaakt door EY, Greyt, Moss en Unique.

De andere finalisten: Leyden Labs…

Leyden Labs, een ander finalist, is een biotechnologiebedrijf dat een neusspray ontwikkelt die virale infecties bestrijdt. In tegenstelling tot vaccins, die reageren nadat virussen het lichaam zijn binnengedrongen, neutraliseert deze neusspray virussen direct bij de ingang van de neus.

Met een team van 85 medewerkers in Leiden en met een ‘pandemic urgency’-mentaliteit werkt het bedrijf onder leiding van CEO Koenraad Wiedhaup aan de verdere ontwikkeling van hun eerste product, PanFlu, dat binnen drie jaar op de markt moet komen. Daarnaast ontwikkelen ze ook behandelingen tegen coronavirussen en andere respiratoire virussen.

‘De omvang en maatschappelijke relevantie van Leyden Labs’ missie troffen ons meteen’, zegt juryvoorzitter Bueters. ‘Ze richten zich op pandemiepreventie, een kwestie van wereldbelang. Ook het innovatieve karakter van hun oplossing, een neusspray in plaats van een traditionele injectie, sprak ons aan.’

‘Bovendien waren we zeer onder de indruk van het team, dat een sterke combinatie van ondernemerschap en wetenschappelijke expertise toont. Dit wekt vertrouwen.’

…en Cead

Cead, de derde finalist, ontwikkelt grootformaat 3D-printsystemen voor de industrie. Opgericht door Lucas Janssen en Maarten Logtenberg, focust het bedrijf zich op het automatiseren van de productie van grote composietonderdelen, een proces dat voorheen moeilijk was te automatiseren. Wereldwijd heeft Cead al meer dan 200 systemen geïnstalleerd bij klanten zoals BMW en toeleveranciers van Airbus. Een klant in Florida heeft bijvoorbeeld acht robotarmen die in serie verschillende meubelstukken produceren.

‘Cead heeft als bedrijf bewezen dat het levensvatbaar is in een competitieve markt’, zegt Bueters. ‘We zijn onder de indruk van hoe de oprichters het bedrijf met eigen middelen hebben opgebouwd en door moeilijke tijden hebben geleid tot een robuuste organisatie met 85 werknemers en een omzet van 12,5 miljoen euro.’

Challenger50: de meest uitdagende ondernemers

De Challenger50 is een jaarlijkse lijst die door MT/Sprout wordt samengesteld en bevat de meest uitdagende ondernemers van Nederland. Deze ondernemers dagen de gevestigde orde uit door te laten zien dat zaken anders, sneller, beter, goedkoper of duurzamer kunnen. Om in aanmerking te komen voor deze lijst, moet een bedrijf minimaal drie volledige (boek)jaren actief zijn, significante omzet realiseren en goed gefinancierd zijn.

De winnaar volgt in de voetsporen van bekende namen zoals Crisp, Picnic, Kipster en 3D Hubs. Deze bedrijven wonnen eerder de Challenger50 en groeiden uit tot grote namen binnen de wereld van innovatief ondernemen.

