Abke Haring is door de jury van het Vlaams TheaterFestival genomineerd voor de Theaterprijzen. Voor haar optreden in de productie Brideshead Revisited, die zij samen met Florian Myjer in 2023 uitvoerde bij De Warme Winkel, heeft zij deze erkenning ontvangen. De voorstelling, een coproductie met Toneelhuis, was het afgelopen seizoen ook in Vlaanderen te zien. De uitreiking van de Vlaamse Sectorprijzen vindt plaats op 9 september in NTGent.

In Vlaanderen worden acteursprijzen sinds 2022 niet meer op basis van geslacht verdeeld en zijn er drie categorieën: de meest gewaardeerde acteerprestatie voor acteurs onder de 35 jaar, boven de 35 jaar en voor het beste ensemblewerk. Deze week zijn voor elke categorie vijf nominaties aangekondigd.

Genomineerden 35+

Abke Haring is voor haar rol in Brideshead Revisited genomineerd in de categorie voor 35 jaar en ouder. Zij concurreert met Aminata Demba (voor Amadou van Laika), Jolente De Keersmaeker (voor Revolutionary Road van Stan en De Roovers), Fumiyo Ikeda (voor Werken en dagen van FC Bergman en Toneelhuis) en Janne Desmet (voor Arme Tante Danni van Martha!tentatief).

Genomineerden 35-

In de categorie voor acteurs jonger dan 35 jaar zijn genomineerd: Lucas van der Vegt (voor Aan de start van de brug van Werktoneel en NTGent), Lisah Adeaga (voor No Yoghurt for the Dead – Histoire(s) du théâtre VI van NTGent), Romy Louise Lauwers (voor Bobby (Here For You) van Theater Malpertius), Mats Vandroogenbroeck (voor Infinity Forever van Kopergietery en KGbe) en Marah Haj Hussein (voor Language: No Broblem van Monty en Moussem).

Genomineerden Samenspel

Voor de prijs voor beste ensemble is het gezelschap van de voorstelling [Meeuw] van Toneelhuis, Olympique Dramatique en Theater Arsenaal genomineerd. Dit ensemble, bestaande uit zowel dove als horende acteurs, werd recent ook genomineerd voor de Nederlandse Theo d’Or voor meest vernieuwende theaterprestatie. De uitreiking hiervan is op 14 september tijdens het slotgala van het Nederlands Theater Festival.

Het ensemble van [Meeuw] neemt het op tegen de casts van Boze geesten van Lazarus, Macadam! van Tutti Fratelli, De Sitcom van De Hoe en Alles gaat kapot van Abattoir Fermé.

Het Vlaams TheaterFestival, samen met de Acteursgilde, de Toneelschrijfprijs en de stadstheaters NTGent, KVS en Toneelhuis, reiken dit jaar voor het eerst gezamenlijk de Sectorprijzen uit tijdens een gala-avond midden in het Vlaams TheaterFestival. Naast de Theaterprijzen worden dan ook de winnaars van de Toneelschrijfprijs, de Roel Verniers Prijs en de Carrièreprijs aangekondigd.