Mysterieuze Komeet Zo Groot Als Manhattan Raast Door Zonnestelsel: Ontdekt door NASA

Een opmerkelijke ontdekking in de ruimte.

Een komeet ter grootte van Manhattan, genaamd 3I/ATLAS, werd waargenomen terwijl deze door ons zonnestelsel scheerde. Dit markeert slechts de derde keer dat een mysterieus object van buiten ons kosmische buurt is geobserveerd.

De snel bewegende komeet werd voor het eerst ontdekt op dinsdag door NASA’s ATLAS-telescoop in Chili. Dit leidde tot een stroomversnelling onder astronomen om gegevens te verzamelen terwijl ze het pad terugvolgden naar 14 juni, zoals aangekondigd door het ruimteagentschap op woensdag.

“Deze objecten doen er miljoenen jaren over om van de ene sterrenwijk naar de andere te reizen, dus dit object is waarschijnlijk honderden miljoenen jaren, zo niet miljarden jaren, door de ruimte gereisd,” zei Paul Chodas, directeur van NASA’s Center for Near Earth Object Studies, op donderdag.

“We weten het niet, en daarom kunnen we niet voorspellen van welke ster het afkomstig is.”

De ijzige hemelbezoeker, waarvan wordt aangenomen dat hij uit de richting van het sterrenbeeld Boogschutter komt, zal naar verwachting in oktober op een afstand van 150 miljoen mijl van de aarde passeren en vormt geen bedreiging, aldus NASA.

Op dit moment bevindt het zich op 416 miljoen mijl van de zon, in de buurt van Jupiter, en raast door de ruimte met een verbluffende snelheid van 37 mijl per seconde. Vroege rapporten tonen aan dat de komeet een gloeiende staart heeft en een omringende wolk van gas en stof rond zijn kern.

De oorsprong ervan blijft een mysterie.

“We verwachten al decennia interstellaire objecten te zien, eerlijk gezegd, en nu zien we ze eindelijk,” voegde Chodas toe, met de opmerking dat de grootte ongeveer 12 mijl breed lijkt te zijn — groter dan de eerste twee bekende ruimtezwervers.

“Een bezoeker uit een ander zonnestelsel, hoewel natuurlijk — het is niet kunstmatig, raak niet opgewonden omdat sommige mensen dat doen… Het is gewoon heel spannend.”

Het eerste interstellaire object dat vanaf de aarde werd geïdentificeerd was Oumuamua, vernoemd naar het Hawaiiaanse observatorium dat het in 2017 ontdekte. Het tweede, bekend als 21/Borisov, werd in 2019 gedetecteerd.

De laatste kosmische zwerver zal zichtbaar blijven door een telescoop tot september voordat het de zon nadert.

Naar verwachting zal het begin december aan de andere kant van de zon weer verschijnen.

